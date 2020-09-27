公務員明年不漲薪　蘇貞昌：財務負擔非常重拜託忍耐見諒

記者陶本和／台北報導

行政院人事總處公布，110年度軍公教員工待遇業經行政院核定不調整。行政院長蘇貞昌27日表示，受新冠肺炎疫情影響，政府要準備資源來支持企業產業，同時照顧民眾，財務負擔非常重，拜託軍公教忍耐，沒辦法調薪也請諒解。

人事總處指出，經彙整政府財政狀況、消費者物價指數、國民所得、經濟成長率及民間薪資水準等資料，提「軍公教員工待遇審議委員會」討論後，考量各級政府財政收支呈現差短，復受疫情影響，業移用歲計賸餘及舉借債務方式籌編特別預算用於防疫、紓困及振興經濟，政府財政壓力更顯沉重，且消費者物價指數自107年度公部門調薪以來，尚無大幅成長，所以建議不予調整，並簽奉行政院核定。

對此，蘇貞昌稍早表示，這一年來物價並沒有重大波動，而受肺炎疫情影響，國人受衝擊產業受影響，所以政府要準備資源經費來支持企業產業，同時照顧受困民眾，財務負擔非常重，這情形下拜託軍公教同仁忍耐，我們沒有辦法調薪也請諒解。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者張一中攝）



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