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無照上路「誤踩油門」…車暴衝釀1死4傷！　83歲翁5萬元交保

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▲新店車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲北市新店區北新路三段26日下午發生一起嚴重車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者徐愷昕／綜合報導

新北市新店區北新路三段26日下午發生一起嚴重車禍，83歲王姓老翁誤踩油門暴衝，接連撞上多部車輛，造成1死4人輕重傷慘劇。警方經查後發現，王翁去年曾肇事，駕照因此被註銷，訊問完依過失致死及過失傷害罪將他移送法辦，而台北地檢署則在今（27）日複訊後諭令王翁5萬元交保。

從案發路口監視器畫面可見，26日下午3時許，一輛自小客車因不明原因，撞上3台機車、1部計程車，一名女騎士從後被撞上後，整個身體當場被撞得往後倒，重重撞擊在擋風玻璃上，而機車也因此彈飛，畫面相當驚悚。

▲新店車禍（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼消防隊員到場後，緊急對傷患進行急救作業（圖／記者陳雕文翻攝）

▲新店車禍（圖／記者陳雕文翻攝）

據現場目擊者表示，肇事車輛一路撞過來，先撞上一名男騎士後，再撞雙載夫妻，接著撞網路邊車格，波及一名男騎士，最後擦撞路邊轎車、再撞上計程車才停下；而附近民眾則指出，從遠處就可聽到很大的碰撞聲，可見力道之大，懷疑駕駛應該是撞到人後，太過緊張所以又誤踩油門所致。

這場事故一共造成1死4傷，其中25歲曾姓男騎士肋骨斷裂；雙載夫妻中58歲陳姓男子肋骨斷裂，50歲曾姓女子頭部重創死亡，24歲蘇姓騎士、15歲計程車乘客受輕傷。

警詢時老翁供稱，26日出門是為了到賣場購物，怎料返程途中一輛機車出現在他面前，他要踩煞車時誤踩油門，強調是為了閃車闖禍。不過警方事後也發現，他其實去年就曾肇事，駕照因此被註銷。目前全案依過失致死及過失傷害罪法辦，檢方已前往相驗死者遺體，今（27）日複訊後諭令王姓老翁5萬元交保。

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▲新店車禍（圖／記者陳雕文翻攝）

▲事故現場相當凌亂，畫面怵目驚心（圖／記者陳雕文翻攝）

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