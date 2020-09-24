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北北基大雨特報！明低溫下探22度　東北風發威「雨彈連砸5天」

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▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲24日到25日北北基防大雨，東北風影響持續到下周一後才會開始減弱。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

受東北風影響、水氣增加，氣象局24日晚間7時20分起，針對台北市、新北市及基隆市等發布大雨特報。氣象局表示，由於東北風增強，明日（25日）桃園以北、東半部地區會有局部短暫雨，南部與中部山區則是有午後局部雷陣雨情形，氣溫方面，各地低溫約22至25度，早晚稍涼。

氣象局24日表示，今天（24日）東北風增強、水氣增加，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，花東地區及中南部山區午後則有局部短暫雷陣雨等情況。氣溫方面，北臺灣白天高溫下降，約26至28度，花東高溫30、31度，中南部高溫仍有32至34度。

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明天（25日）持續受東北風影響，桃園市以北、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，南部及中部山區午後會有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，各地低溫約22至25度，早晚時段稍涼，北部及東半部白天高溫約28至30度，中南部高溫仍達32至34度，中午前後較暖熱。

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲氣象局透露，下週二（29日）起東北風開始減弱，。（圖／資料照片）

下週日、下週一（27日、28日）東北風仍有影響，加上華南雲雨區東移，降雨範圍增加，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，下週二（29日）起東北風減弱，不過屆時北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

此外，氣象局24日晚間7時20發布大雨特報，地區包含基隆市、台北市、新北市，屆時今晚（24日）至明日（25日）基隆北海岸、臺北市山區有局部大雨發生的機率，請民眾務必注意。

▼氣象局24日晚間發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲▼東北季風發威！明低溫探22度 雨一路下到這天才轉晴。（圖／中央氣象局）

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