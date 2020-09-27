　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

短裙辣妹荷官發牌攬客...北市警破中山區兩賭場　恐成防疫破口

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎疫情造成部分產業低迷，加上時近中秋連假期間，北市警方破獲一起連假前夕利用「撲克協會」名義開設德州撲克、百家樂賭桌，並公然招募會員以籌碼事後換現金方式規避警方查緝，北市中山警方9月18、27日兩晚持搜索票掃蕩位於林森北路，松江路兩處賭場，當場逮捕賭場負責人員工、賭客共43人，現場查獲賭資逾新台幣總計90餘萬元，查扣賭博籌碼4億5千餘萬。

▲北市中山警方破獲轄區林森北、松江路兩處職業賭場。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市中山警方破獲轄區林森北、松江路兩處職業賭場，現場有多名身穿短裙辣妹擔任發牌荷官。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市中山警方破獲轄區林森北、松江路兩處職業賭場。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市中山警方破獲轄區林森北、松江路兩處職業賭場查扣大批現金賭具。（圖／記者張君豪翻攝）

中山警表示：日前接獲民眾檢舉，轄內林森北路有撲克協會利用協會推廣博弈會務，卻公然擺設德州撲克、百家樂賭桌並對外招攬會員，但卻提供會員籌碼換現金方式聚眾賭博。

警方先派員到場觀察蒐證，9月18日晚間22點發動掃蕩，現場逮捕負責人、雇用工作人員2名、荷官3人及賭客17人，均涉賭博罪遭帶回調查，當場並查扣賭資約80萬元新台幣及籌碼一批。

▲北市中山警方破獲轄區林森北、松江路兩處職業賭場。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市中山警方破獲轄區林森北、松江路兩處職業賭場。（圖／記者張君豪翻攝）

警方並拆卸查扣監視器主機、撲克牌、發牌器、對講機、百家樂牌桌6張、大批會員資料，該協會賭場架設監視器，並派小蜜蜂站崗規避警方登門查緝，所幸警方蒐證得宜，順利申請搜索票發動掃蕩，警詢後將負責人及賭場工作人員依違反刑法賭博罪移送台北地檢署偵辦，賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

另外台北市警局專案小組27 日凌晨0 時許持台北地院核發搜索票，到中山區松江路某賭場破門攻堅，賭客聞聲打算從後門防火暗巷逃竄，後巷警力包抄圍捕，破獲該址經營德州撲克職業賭場，現場查獲廖姓負責人、陳姓荷官及賭客近 20人並扣抽頭金賭資近10萬元、各類籌碼30餘萬元。

警方並當場查扣帳冊、監視器鏡頭等不法事證，經偵詢後將廖姓犯嫌等3人，涉犯刑法賭博罪嫌移送台北地檢署偵辦，賭客則依違反社會秩序維護法裁處。至於這兩場違法使用民宅轉作賭場經營違規使用部分，警方將發函社會局、商業處等事業主管機關裁罰。

中山警方表示，這類賭博集團多以申請撲克協會、麻將協會、競技協會方式經營規避警方查緝，並招募面容姣好的辣妹荷官吸引賭客上門聚賭，加上目前仍是新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫時，密閉空間聚賭恐造成防疫破口，希望民眾減少進入密閉空間聚賭，切莫違法又有染病危險。

 【其他新聞】

►噁！31歲國小師驚爆狂戀10歲蘿莉　租屋同居擁吻求婚「等妳18歲」

►不設防的空中監獄！朱雪璋突被丟包　刑事局2文官押解空手道5段高手

►館長遭轟三槍淡水開槍自傷　新北槍擊案升全國第二新北警澄清：黑槍防治成效良好

最新、最強美白好物

炎炎夏日靠這瓶

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／高雄澄清湖「浮出男女雙屍」！民眾嚇壞報警
首得金鐘那年「第一次典禮合體小鬼」　許瑋甯IG最後5祈求逼哭
路考「暴衝撞牆人飛走」騎士身分曝！她借車考第三次還摔斷手
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人夫偷吃喊「不怕冷」：有動有差！正宮聽「握緊緊不讓它射」崩潰

返家途中「撞輪胎行大門」翻車　駕駛輕傷爬出：我恍神啦

快訊／高雄澄清湖「浮出雙屍」！民眾嚇報警　男女遺體撈起已僵硬

短裙辣妹荷官發牌攬客...北市警破中山區兩賭場　恐成防疫破口

快訊／彰化男捕蟹失蹤！2天後永興泊地蚵架旁尋獲　已成冰冷遺體

影／大雨下不停！基隆民宅遭坍崩巨石「砸穿牆壁」　黃土碎磚直沖屋內

新北女人間蒸發15年　警翻舊案比對DNA…金山公墓無名屍回家了

監理站「暴衝撞牆摔斷手」身分曝！　女軍人借車第三次路考

酒駕超速「炸隧道」太扯　警重兵埋伏機動測速抓危險駕駛

台64「8車連環撞」畫面曝！砂石車煞不住…3拖車救援反淪車禍主角

金鐘獎／追思VCR見小鬼黃鴻升燦笑　一句「這是終點站嗎...掰掰」台下哭成一片

Lulu酸盧廣仲「金鐘獎勝利組」　難過：永遠不會了解我這種槓龜組

藍心湄83歲父親過世敬業上工　強忍淚水哽咽：他去天上了

Selina哭著傳訊息給Hebe　曝肉麻內容...甜笑：我好會喔！

蕭敬騰「該加就加」想讓員工賺錢　悲曝小鬼是學長..想去為他唱唱歌

小鬼「笑著跳Locking」：主持人要永遠讓大家快樂　陳漢典公開《地球上最浪漫的一支舞》

日本18米鋼彈機器人完成測試　能走還會單膝跪！10月開放參觀

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

吳宗憲送別小鬼低調慶生「一起面對」　Sandy要爸爸「看一下許光漢有多帥」

網紅心碎翻唱《天堂有多遠？》「說好了，等等我」濃情歌嗓惹人淚

人夫偷吃喊「不怕冷」：有動有差！正宮聽「握緊緊不讓它射」崩潰

返家途中「撞輪胎行大門」翻車　駕駛輕傷爬出：我恍神啦

快訊／高雄澄清湖「浮出雙屍」！民眾嚇報警　男女遺體撈起已僵硬

短裙辣妹荷官發牌攬客...北市警破中山區兩賭場　恐成防疫破口

快訊／彰化男捕蟹失蹤！2天後永興泊地蚵架旁尋獲　已成冰冷遺體

影／大雨下不停！基隆民宅遭坍崩巨石「砸穿牆壁」　黃土碎磚直沖屋內

新北女人間蒸發15年　警翻舊案比對DNA…金山公墓無名屍回家了

監理站「暴衝撞牆摔斷手」身分曝！　女軍人借車第三次路考

酒駕超速「炸隧道」太扯　警重兵埋伏機動測速抓危險駕駛

台64「8車連環撞」畫面曝！砂石車煞不住…3拖車救援反淪車禍主角

中職／張志豪提點新人　自嘲「老人家」只剩提醒

明年烤肉怎麼辦？　江啟臣：讓大家再過下一個安心中秋節

床頭風水10大禁忌曝！孕婦擺「這個」裝飾恐致流產

中職／統一獅下半季衝刺　不排除洋投繼續投一休四

曾登《無名》首頁　正妹國文師兼職外拍...曝男學生「撩妹」金句

人夫偷吃喊「不怕冷」：有動有差！正宮聽「握緊緊不讓它射」崩潰

民進黨慶音樂會　總統維安查扣游錫堃1986年「創黨」報告書

鴨腿皮脆、肉嫩多汁！台南銷魂燒臘便當　預訂電話根本打不進去

疫情衝擊！泳渡日月潭飄本土味　外籍泳客讚台灣防疫讓人羨慕

中職／廖健富下周開始蹲捕　朱育賢繼續觀察

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

桃園15歲男遭水刑亡！施虐阿姨輕判8年定讞

清大博士「台積電面試前」上吊亡

17歲少女流產成遊民　警驚：是亂倫

1歲嬰抽搐！暖警幫開道送醫「換來1小過」

清大博士新竹陸橋輕生　最後訊息曝光

影／父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

監理站暴衝摔斷手身分曝！女軍人借車第三次路考

南投武界壩男子溺斃！遺體浮4死案附近　現場畫面曝光

3車10多人猛砸台中檳榔攤！店家：不認識　鬧事原因曝

台積電面試前2週上吊亡！清大化工博士生前薪資曝

女兒被性侵老婆遭勒斃…渣男「一招」躲死刑　老父淚崩

臭豆腐餐車爆炸！14分鐘燒成骨架

即／台64觀音隧道前8車追撞　車流回堵0.6公里

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

更多熱門

相關新聞

昔日脫衣陪酒大樓養蚊15年　危老重生！將翻新精品小宅

昔日脫衣陪酒大樓養蚊15年　危老重生！將翻新精品小宅

1980年代林森北路、錦州街「六六六大樓」艷名遠播，但被警方掃蕩後、閒置逾15年，地主們協商都更重建未果，如今轉作危老案，北市都更處核准，未來將興建地上24層住商大樓。房仲分析，依區域特性及鄰近住宅現況，推測之後大樓應走精品小宅、低總價路線。

新化警破職業賭場

新化警破職業賭場

南警總動員同步掃蕩職業賭場

南警總動員同步掃蕩職業賭場

廟宇前公然聚賭！士地公伯託夢信眾報警

廟宇前公然聚賭！士地公伯託夢信眾報警

北市第三性公關酒吧濺血！1男持摺疊刀刺傷3友人

北市第三性公關酒吧濺血！1男持摺疊刀刺傷3友人

關鍵字：

中山警分局林森北路松江路職業賭場

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／日女星竹內結子輕生身亡！　

桃園15歲男遭水刑亡！施虐阿姨輕判8年定讞

曾國城看小鬼影片淚崩：我沒出息

麵湯漏出！外送員緊張打「5字道歉」她超心疼

金鐘獎追思小鬼　台下哭成一片

三寶直直撞！　爆衝撞牆「人倒立飛走」...考官看傻眼

全聯「神級鮮乳」買1送1　婆媽羨慕炸

前一晚才一起吃飯！竹內結子深夜上吊輕生

柯佳嬿認「心思不在典禮上」失去小鬼太痛

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

公公婚宴當眾摸胸兒媳！新娘燦笑全順從

清大博士「台積電面試前」上吊亡

17歲少女流產成遊民　警驚：是亂倫

金鐘55完整得獎名單／《想見你》、《罪夢者》奪4獎成最大贏家！

不叫「鬼哥」會生氣？製作人解謎江湖傳說

更多

最夯影音

更多
金鐘獎／追思VCR見小鬼黃鴻升燦笑　一句「這是終點站嗎...掰掰」台下哭成一片

金鐘獎／追思VCR見小鬼黃鴻升燦笑　一句「這是終點站嗎...掰掰」台下哭成一片
Lulu酸盧廣仲「金鐘獎勝利組」　難過：永遠不會了解我這種槓龜組

Lulu酸盧廣仲「金鐘獎勝利組」　難過：永遠不會了解我這種槓龜組

藍心湄83歲父親過世敬業上工　強忍淚水哽咽：他去天上了

藍心湄83歲父親過世敬業上工　強忍淚水哽咽：他去天上了

Selina哭著傳訊息給Hebe　曝肉麻內容...甜笑：我好會喔！

Selina哭著傳訊息給Hebe　曝肉麻內容...甜笑：我好會喔！

蕭敬騰「該加就加」想讓員工賺錢　悲曝小鬼是學長..想去為他唱唱歌

蕭敬騰「該加就加」想讓員工賺錢　悲曝小鬼是學長..想去為他唱唱歌

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面