短裙辣妹荷官發牌攬客...北市警破中山區兩賭場　恐成防疫破口

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎疫情造成部分產業低迷，加上時近中秋連假期間，北市警方破獲一起連假前夕利用「撲克協會」名義開設德州撲克、百家樂賭桌，並公然招募會員以籌碼事後換現金方式規避警方查緝，北市中山警方9月18、27日兩晚持搜索票掃蕩位於林森北路，松江路兩處賭場，當場逮捕賭場負責人員工、賭客共43人，現場查獲賭資逾新台幣總計90餘萬元，查扣賭博籌碼4億5千餘萬。

▲北市中山警方破獲轄區林森北、松江路兩處職業賭場，現場有多名身穿短裙辣妹擔任發牌荷官。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市中山警方破獲轄區林森北、松江路兩處職業賭場查扣大批現金賭具。（圖／記者張君豪翻攝）

中山警表示：日前接獲民眾檢舉，轄內林森北路有撲克協會利用協會推廣博弈會務，卻公然擺設德州撲克、百家樂賭桌並對外招攬會員，但卻提供會員籌碼換現金方式聚眾賭博。

警方先派員到場觀察蒐證，9月18日晚間22點發動掃蕩，現場逮捕負責人、雇用工作人員2名、荷官3人及賭客17人，均涉賭博罪遭帶回調查，當場並查扣賭資約80萬元新台幣及籌碼一批。

▲北市中山警方破獲轄區林森北、松江路兩處職業賭場。（圖／記者張君豪翻攝）

警方並拆卸查扣監視器主機、撲克牌、發牌器、對講機、百家樂牌桌6張、大批會員資料，該協會賭場架設監視器，並派小蜜蜂站崗規避警方登門查緝，所幸警方蒐證得宜，順利申請搜索票發動掃蕩，警詢後將負責人及賭場工作人員依違反刑法賭博罪移送台北地檢署偵辦，賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

另外台北市警局專案小組27 日凌晨0 時許持台北地院核發搜索票，到中山區松江路某賭場破門攻堅，賭客聞聲打算從後門防火暗巷逃竄，後巷警力包抄圍捕，破獲該址經營德州撲克職業賭場，現場查獲廖姓負責人、陳姓荷官及賭客近 20人並扣抽頭金賭資近10萬元、各類籌碼30餘萬元。

警方並當場查扣帳冊、監視器鏡頭等不法事證，經偵詢後將廖姓犯嫌等3人，涉犯刑法賭博罪嫌移送台北地檢署偵辦，賭客則依違反社會秩序維護法裁處。至於這兩場違法使用民宅轉作賭場經營違規使用部分，警方將發函社會局、商業處等事業主管機關裁罰。

中山警方表示，這類賭博集團多以申請撲克協會、麻將協會、競技協會方式經營規避警方查緝，並招募面容姣好的辣妹荷官吸引賭客上門聚賭，加上目前仍是新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫時，密閉空間聚賭恐造成防疫破口，希望民眾減少進入密閉空間聚賭，切莫違法又有染病危險。

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