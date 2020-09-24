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獨／潑屎妹還原淨身過程！躲夜店廁所狂刷2hrs　神秘男忍惡臭載她回家

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記者陳以昇／台北報導

北市1名女子19日晚間在信義區路邊，遭1名黑衣男子提「屎桶」朝頭猛扣，全身淋滿糞水，《ETToday新聞雲》記者也實際找到潑屎妹，還原當天被潑屎後當街淋水沖洗，還躲夜店2小時，直到友人送衣服來才狼狽返家。

▲▼潑屎妹回應。（圖／記者陳以昇攝）

▲邱姓女子被潑屎後躲夜店淨身2小時，最後透過一起晚餐的友人送衣服接送返家。（圖／記者陳以昇攝）

邱姓女子接受《ETToday新聞雲》記者訪問，受訪時表示，當天原本與同仁約在信義區松壽路大樓內吃燒烤，但吃完後在路邊卻遭到20歲柯姓黑衣男潑糞水，整個糞水桶當場從邱女頭頂扣下，造成邱女全身都是糞水。

邱女指出，案發當天大家都只記得自己被蓋桶子潑灑糞水，但自己卻比較在意自己當街清潔的畫面怎麼沒人PO出，但當時確實有好心路人拿了一桶水給自己，當街就直接清洗。

邱女躲進某家夜店的樓下，並透過友人協助在店內進行清洗約2個小時，聯繫當天晚餐一起吃燒烤的同仁，先行返回邱女家中拿盥洗衣物，最後返回夜店內交給邱女更換。

邱女表示，當天透過友人幫忙，先行到夜店樓下的廁所盥洗，在裡面用清水沖洗2個小時，但仍掩蓋不了糞水的味道，等同仁送來衣服後才更衣離開，現場人員也另外將鞋子、包包打包讓女子帶回。

女子指出，最後回家將被潑糞水的包包、鞋子泡水，但當天穿的黑色禮服則不見蹤影，但包包跟鞋子儘管泡水，但還是很臭。

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