離職當天收到鳳梨酥！網揭主管「暗黑」心機...送禮含義超深

▲鳳梨酥是許多人的送禮首選。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

鳳梨有著「好運旺旺來」的寓意，因此不少人都會買鳳梨酥來送禮。一名網友發文表示，在他離職當天，部門主管特別買了一盒鳳梨酥送他，受寵若驚之餘，他也相當擔心是不是有其他含義？不少網友看到貼文後，各自分享了心中答案，意外掀起熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「離職主管送我一盒鳳梨酥」為題發文，他在上個月提出離職，而部門主管竟在當天送了他一盒鳳梨酥，雖然平時都一起工作，但也只有午休時間會稍微聊天，交情並不深，因此收到這份禮物難免驚大於喜，「請問這有什麼含義嗎？」

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▲原PO擔心主管是否要以鳳梨酥來暗喻些什麼。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友紛紛猜測主管的暗黑小心機，「過期的」、「廠商送的啦，他又沒花錢」、「諷你輸」、「把你當鳳梨酥，就是不要的東西」、「送梨走」、「感謝你終於走了」、「奉離書，奉勸你快點走」、「你的產值只有一盒鳳梨酥」、「祝你找不到工作，一直輸」、「妄來=不要以為可以回鍋」。

但也有人認為，主管應該是發自內心的想送禮，不必想太多，「感謝工作中的配合」、「基本的人情世故」。

此外，鳳梨酥雖然象徵著「旺旺來」，但也不是每個行業的人都喜歡收到，像是護理師、記者、社工、醫師、警消人員等，恐怕都只會敬謝不敏，因為他們並不希望工作量「旺旺來」、不希望有更多案件發生。