好心送遺失物到警局！隔天「你是犯罪嫌疑人」超傻眼：再也不雞婆

▲原PO好心送遺失物到警局，卻因此惹官司上身。（示意圖／123RF）

網搜小組／鄺郁庭報導

「最近小弟發生一件事情很雖洨！」一名男網友在PTT的Gossiping板上問卦「撿到遺失物被當竊盜犯該怎麼辦？」說他8月8日晚上11點左右，在一個地方撿到一台筆電跟隨身硬碟，當場先打110報警，之後警方則是回撥電話，請他把東西帶到警局，當天晚上就沒事了。

讓他傻眼的是，隔天卻接到警察的電話，說失主當初報警是報竊盜，所以他會成為犯罪嫌疑人，「好心把東西拿過去分隊的我變成犯罪嫌疑人。」原PO文中透露，從偵查筆錄、出庭，到最後不起訴處分，失主完全沒有歉意的感覺，但他光是為了這件事，中間就請了3、4次假，跑了2、3次警局或出庭。

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拿到不起訴處分後，原PO氣得拿著不起訴書到警局，請員警撥電話給失主，「真的只是為了一口氣，所以就跟對方主張百分之十的拾獲物主張」，而對話過程中，對方一整個就是不當一回事，甚至還說「關我什麼事情」的那種態度。

▲看到遺失物的時候，許多人都會幫忙帶去警局。（示意圖／記者曹悅華攝）

原PO忍不住跟對方抱怨，「就算摒除這中間因為你的關係，而使我必須要請假、被扣薪水等的事情不提，至少現在不起訴處分了，我還是可以主張10%的價金報酬。」但失主就是不願道歉也不願道謝，2人不歡而散，也決定要再法院見。

最後男網友也大嘆，「謝謝你，讓我決定以後路上就算有人掉東西、掉錢、掉皮包，我也絕對不會再雞婆好心主動去撿起來，甚至是報警等等事情！」也強調他教育小孩子，也會警告以後絕對不要這樣做，「因為失去的人，連一聲謝謝也不會說，甚至還會讓你惹禍上身，讓你惹上一堆麻煩事！」

看到貼文後，其他網友都紛紛傻眼，覺得失主太誇張，「這種人真的垃圾，還報竊盜咧」、「現在多數人自私又犯賤，少管閒事，不然變事主」、「好可憐喔！日行一善還要淌一身渾水」、「我決定下次看到直接踩過去當路障或高低差處理」、「就是有這種事，越來越多人不敢伸出援手」、「在台灣真的不要撿遺失物。」