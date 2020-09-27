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自己換機油想倒掉！車行「都自費請人收」婉拒　他求助：哪裡收

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▲修理摩托車,機車,修車,黑手,車行（圖／記者周宸亘攝）

▲大部分的人都是到車行換機油。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站4月曾報導《好奇「換下機油都去哪？」車行都集一大桶　網揭密有人回收：這行很好賺》，有人透露，有些工程像是板模、鋪路瀝青都會用到廢機油，車行可以賣錢。但就有網友在PTT的Gossiping板上表示，他都自己換機油，因為平常去的車行沒開，換一家倒卻被拒絕，忍不住問卦「廢機油機車行不收啊？」

這位男網友文中表示，他平常都自己換機車機油，「因為常去倒的車行今天沒開，我就拿到別間，順便換齒輪油。」原PO說，他當時跟另一間車行的老闆講說要倒機油，對方卻拒絕，「老闆就說不給倒……他們都要自費請人收，現在廠商也叫不動……」。

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結果這一問，男網友就被老闆瘋狂碎念「你們都自己換就要自己想辦法。」最後才忍不住貼文求助「還有哪邊可以回收廢機油的？某站加油站也不收。」

貼文一出，就有人表示，某些縣市的回收車會收，「倒垃圾的時候給資源回收車就好，他們會收」、「裝沙拉油桶丟回收車」、「加油站那邊你直接跟他說『機油跟你們買的』，他就會收了」、「環保局資源回收車會收但要用罐子裝好」、「認真回，去環保局網頁查廢潤滑油免費回收點，一堆車行有合作」、「還沒見過加油站不收的，加盟不收就拿去直營。」

其他網友則是紛紛留言，「你不給他賺錢，他幹嘛幫你收廢油」、「回去原本那間啊」、「拜託油類都別倒水溝沖馬桶」、「現在機車行不收機油了喔？不是有錢嗎？」還有網友點出讓人傷腦筋的一點，「現在廢油沒有人願意來抽～機車行其實很頭痛」、「現在賣不了多少錢，所以才不像以前那樣歡迎你倒。」

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