連假「樂園優惠」一覽！玩義大10元、劍湖山半價　憑車票折扣更多

▲多間主題樂園在中秋、國慶連假推出優惠折扣。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李宜秦／台北報導

中秋、雙十連假將至，全台23間主題樂園紛紛推出優惠活動或公共運輸優惠，活動期間劍湖山玩水假期門票下殺56折，每人僅500元；義大世界則推出「第二人10元」的優惠。

根據交通部觀光局台灣好樂園顯示，全台共23間主題樂園在中秋、雙十連假推出優惠活動。包括野柳海洋世界當月壽星入場打7折；小人國主題樂園全票499元；六福村門票打5折，全面499元；小叮噹科學主題樂園打7折，全票350元。

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九族文化村購票即贈100元園區消費抵用券，雙十連假一律打76折，每人650元；劍湖山10月1日到11日，玩水假期門票打56折，只要500元；遠雄海洋公園萬聖親子同樂套票打74折、驚喜雙人套票打85折、家庭搗蛋組打77折，宜花東鄉親優惠66折；雙十國慶日當天，台東人到台東原生應用植物園可享免費入園。

▲▼連假主題樂園優惠一覽表。（圖／觀光局提供）※點圖放大

麗寶樂園則推租指定遊樂設施，搭配另一人購買全票，可享第二人20元優惠；義大世界也推出第二人10元的超殺優惠，兩人門票平均試算，等於每人門票不到500元。

另外各大樂園也推出公共運輸優惠，如小人國搭乘新竹客運者，門票可享56折、僅450元；憑任一大眾運輸購票證明，購買小叮噹科學主題樂園門票只要320元；搭乘台灣好行斗六古坑線，購買劍湖山門票打5折、只要450元。麗寶樂園、小墾丁度假村、遠雄海洋公園等則提供免費接駁車。