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中秋團圓勿釀悲劇！烤肉切記人離火熄　10大注意事項請牢記

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▲中秋烤肉應特別注意火源管理及餘燼清理，以免發生火災釀成悲劇。（圖／花蓮消防局提供，下同）

中秋烤肉應特別注意火源管理及餘燼清理，以免發生火災釀成悲劇。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中秋節民眾大多會安排烤肉活動，由於烤肉器具日趨多樣化，除了傳統炭火外，以瓦斯罐、瓦斯桶做為燃料之烤肉器具及電烤爐（盤）已日益普遍，各式烤肉架產生的高溫及火源，只要使用不當或稍有不慎，都有可能引起火災。另在烤肉之後也應特別注意炭火處理。
 
花蓮縣消防局彙整各式烤肉爐具使用安全及烤肉注意事項，提醒民眾注意烤肉安全，希望大家都能快樂平安歡度中秋佳節：
1、 烤肉時應與可燃物保持適當距離，避免爐火高溫或火星引燃可燃物。
2、 避免於草地上烤肉，木炭火星可能引燃雜草。
3、 使用木炭烤肉後需確認炭火澆熄，不可將未熄餘燼或仍有餘溫木炭倒入垃圾袋或垃圾桶中。
4、 注意食材油脂引燃炭火，一旁應準備滅火用水。
5、 使用瓦斯煎烤爐（卡式爐）時需注意烤盤不可大於爐架及蓋過瓦斯罐上方。
6、 瓦斯煎烤爐不可拿來加熱木炭。
7、 瓦斯罐外露之烤肉架，需注意瓦斯罐避免接近高溫及火源。
8、 切勿於室內使用木炭及長時間使用瓦斯爐具烤肉，避免造成一氧化碳中毒。
9、 瓦斯罐使用後，空瓶應丟置於專用回收桶，不可隨意丟棄。
10、使用電烤爐需注意過負載情形，避免接於延長線上使用。

▲中秋烤肉應特別注意火源管理及餘燼清理，以免發生火災釀成悲劇。（圖／花蓮消防局提供，下同）

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花蓮東大門夜市因打烊攤商未將炭火完全熄滅，加上堆放易燃物造成火災。
 
消防局長林文瑞呼籲民眾從事中秋烤肉活動，需特別注意火源管理及木炭餘燼清理，木炭溫度可達700度以上，炭火務必遠離可燃物，活動結束後應使用清水確實降溫熄滅木炭後，才可丟棄至垃圾筒。在野地郊區烤肉時，也應自備清水熄滅灰燼。另外烤肉時，應避免年幼兒童在旁跑跳、行動不便者勿靠近烤肉爐火，以免跌落造成燒燙傷。大家多一分留意，才能平安歡度中秋佳節。

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