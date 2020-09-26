雙十節前還有3次軍機操演彩排　國防部：別忘了跟國軍說聲加油

▲國軍雷虎特技小組24日進行空中兵力預演。（資料照／青年日報）

記者蘇晏男／台北報導

10月10日雙十節即將到來，國軍緊鑼密鼓地進行操演彩排，24日清晨空中勤務總隊跟戰機都出動操演，但由於近日共軍頻繁擾台，台海緊張局勢升溫，民眾還誤以為是兩岸開打。國防部26日晚間在臉書「國防部發言人」提醒，在10月10日前，台北的天空還會有3次來自軍機的提醒鈴聲，告訴民眾雙十國慶即將到來。

國防部表示，在9月29日、10月6日、10月8日，國軍的UH-60M、CH-47SD直升機、F-16戰鬥機和雷虎特技小組，將以全兵力預演方式通過台北市上空；而憲兵快反連、三軍樂儀隊、防疫英雄車隊，在每日深夜凌晨，也正在緊鑼密鼓加強訓練，期待國人面前展現最優質專業的一面。

國防部指出，除了參與預演的單位外，中華民國國軍各級部隊，也正日日夜夜堅守每個崗位，以行動展現國軍捍衛家園安全的決心與信念，「國人的笑容就是支持我們勇敢奮戰的動力及榮譽，民眾如果有聽到、看到軍機從天上飛過，或偶遇國軍弟兄姊妹時，請別忘了跟他們說聲加油」。

另外，國防部也提醒，在27日上午，空勤總隊也會在總統府前盤旋測試。

▼雙十節將至，國防部26日在臉書公布國軍彩排日期。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人）