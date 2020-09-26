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份量多又便宜！13款精選海陸烤肉組　網購買起來最划算

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▲▼花椰菜,烤肉,蔬菜,胡蘿蔔,烤肉串,炭烤。（圖／翻攝自pixabay）

▲揪團烤肉已成為過中秋節不可少的活動之一。（圖／翻攝自pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

距離中秋節不到一個星期，揪人烤肉「夯」起來，食材準備好了嗎？網購最近大打生鮮促銷優惠，除了可以多省買菜錢，也提供食材懶人包、特規組合、小資套餐、單人吃到飽等各式烤肉組方便快速挑選，懶得出門採買的話，趁活動檔期上網選購，之後只要等著宅配到府，就能立即開烤。

東森購物推出「中秋夯肉趴．就缺你這咖」優惠活動，特別針對肉食族、海鮮控推出超值烤肉獨家組合，其中主打集結波士頓龍蝦、特級野生大干貝、霜降牛五花、爆汁骰子牛排、半殼生蠔等的「帝王龍蝦海陸豪華10件烤肉組」，只賣1,899元，適合8～10人一起享用；另外還開賣超優惠蝦蝦組合1,300元有找、1.4公斤日本級美國產和牛烤肉組，豪華的海陸大餐一次享用。

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網購中秋烤肉食材（圖／業者提供）

▲東森獨家海陸豪華10件烤肉組，一次滿足活動價1,899元。（圖／翻攝自東森購物網）

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▲「漢克嚴選」 日本級美國產和牛全方位烤肉組，活動價1,180元。（圖／翻攝自東森購物網）

PChome 24h購物提供眾多食材優惠特規組合，尤以2,000元以下小資烤肉組合最熱銷，份量以6～8人為主力規格，像是站上限定「中秋烤肉小資澎派8件組」，波士頓龍蝦、鮮甜小軟絲、小干貝、半殼生蠔、海草蝦、骰子牛、辣味紐澳良雞翅、花枝丸等8種新鮮食材，海陸一手包辦、重達1.8公斤，特價1,500元；「上野物產批發價烤肉組」，主打雞肉丁、鹹豬肉、去骨雞腿排、雪花牛、梅花豬、豬五花、骰子牛、美國嫩煎沙朗等8種常見肉片，千元有找CP值高，僅賣950元。

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▲中秋烤肉小資澎派8件組。（圖／PChome 24h購物提供）

樂天市場精選6款烤肉套餐滿足多人或單人等不同需求，像是高檔食材組成的「良墨卷海陸燒烤組合」主打6～10人份、推出買一送一的「鮮綠生活中秋快樂烤肉組」份量多至可供15人享用，以及擁有辛辣迷人異國風味的「AN58歐式廚房小青柚燒烤組合」；人數不多的話，「台畜你儂我儂烤肉三件組」提供經典德式香腸、墨西哥塔可肉串和鐵板燒肉，兩人分享剛剛好；若是只有自己，「水產優單人燒烤組」包含一人份燒烤食材，還附贈所有烤肉用具、「就是愛海鮮小資烤肉烤霸組」有野生白白蝦、美國骰子牛和帆立貝串等，價格便宜到一人799吃到飽，一個人在家也能開心吃烤肉。

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▲良墨卷海陸燒烤組合，由黑金大草蝦、半殼扇貝和厚切鮭魚片等高檔食材組成。（圖／樂天市場提供）

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▲就是愛海鮮小資烤肉烤霸組，套餐包含野生白白蝦、美國骰子牛和帆立貝串，一人吃飽只要799元。（圖／樂天市場提供）

momo購物網集結逾3,000件海鮮肉品，及多款烤肉必備醬料優惠3折起，除瞄準忙碌上班族需求推出食材懶人包，像是「極鮮配世界和牛大賞組」美國SRF金牌和牛牛排、M9+極鮮和牛牛排、日本A5和牛燒肉片等一應具全，及「優鮮配全牛饗宴」一次享有美國安格斯PRIME厚切沙朗牛排、CHIOES霜降牛肉烤肉片、CAB翼板牛肉，另觀察到頂級食材也成為消費者鎖定的目標，「精烤」成為今年中秋烤肉的重點訴求，如美國PRIME嫩肩沙朗牛排、日本A5和牛肉片、安格斯鮮脆牛舌等肉品，及等急凍智利帝王蟹、五星藍鑽蝦、北海道原裝4S干貝等生鮮，皆為饕客首選。

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▲「極鮮配」世界和牛大賞6盒組，9／30前特價1,199元。（圖／momo提供）

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