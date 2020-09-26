北台灣周日下探20度！連假「兩波東北風」攪局　中秋賞月恐無望

記者李宜秦／台北報導

受到東北季風增強影響，北台灣近幾日天氣不穩，不只水氣較多，氣溫也較低。中央氣象局表示，今晚開始受東北風影響，迎風面的北部、東北部開始有雨，明日整天都有局部短暫陣雨，也可能出現局部大雨，另外高溫僅22到24度，低溫則約20到22度。

▲受東北風影響，北台灣周日有雨。（圖／記者李毓康攝）

氣象局預報員林定宜表示，未來一周天氣變化較快，將連續受到兩波東北風影響，第一波東北風將從今晚開始，持續影響到周一，加上華南雲系東移，北部、東北部的天氣不穩，明日整天都有陣雨，也可能出現局部大雨，中部、東部、南部地區有都有局部短暫陣雨或午後雷雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼許多人會在中秋連假安排烤肉 。（圖／記者廖明慧攝）

受降雨與東北風影響，中部以北、東北部明日全天都「秋意濃」，高溫約22到24度，低溫約20到22度，不過南部地區高溫仍可達30度以上，南來北往者需多留意保暖。

林定宜指出，明日沿海地區風浪較大，台南以北、東南部、綠島、蘭嶼、恆春半島、澎湖、金門都有強陣風，基隆北海岸可能有突發性大浪或瘋狗浪，假日到海邊旅遊要特別小心。

▲中秋節東北風增強，中部以北有雨，恐難賞月。（圖／台中市政府觀光旅遊局提供）

到了周二東北風減弱，各地為多雲到晴天氣狀態，氣溫也稍微回升，但到了周三、四東北風再度增強，北部、東半部又變得多雲，也容易下雨，溫度再度下探到20度左右。

林定宜指出，北台灣民眾若要在中秋節當日烤肉或賞月，可能會被雨神攪局，南部地區也可能有午後雷雨，中部山區則有不定時短暫陣雨。周五開始東北風再度減弱，各地氣溫回升，轉為多雲到晴的天氣。