台灣美術史重要一頁！19世紀原畫曝光、順天館藏返台首度亮相

▲新北三峽李梅樹紀念館。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣美術史寫下重要一頁！新北市三峽的「李梅樹紀念館」，集結英、日、台三國的師生畫家，展出超過50件以19世紀至1945二戰終戰前為主的原作；其中還有前輩畫家洪瑞麟的作品《煤礦坑》，是去年美國順天美術館捐贈文化部作品之一，也是該作品回台後的首次展出。

文化部長李永得今（26）日赴新北市三峽李梅樹紀念館，出席2020梅樹月「繁花盛開 美術史裡的『三國演繹』」開幕式，提到「這次展得以讓我們看到台灣美術的發展及傳承，不僅是美術界的盛事，更寫下了台灣美術史上重要的一頁」。

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▲▼文化部長李永得到李梅樹紀念館，參觀2020梅樹月「繁花盛開_美術史裡的『三國演繹』」展覽。（圖／文化部提供）

李梅樹紀念館館長李景光指出，此次展覽內容以日籍畫家石川欽一郎為中心，分別向上、下連結，包括石川的英籍老師伊斯特，以及石川在台時的學生李梅樹、陳植棋、倪蔣懷、洪瑞麟、藍蔭鼎等台灣第一代西畫家，不僅橫跨了英、日、台三國畫家，在適逢教師節前夕開幕，更是充分演繹展覽傳達「師生相傳」的脈絡。



文化部長李永得也表示，李梅樹是台灣相當重要的前輩藝術家，生長並落根於三峽，在自身藝術創作之外，當年投入三峽祖師廟重建工作，廣邀台灣藝術名家共同參與，使這座信仰中心成為「東方藝術殿堂」，為台灣本土美學留下深刻印記。而這份對台灣土地的懷想、守護延續台灣藝術文化的信念，正是文化部推動「重建台灣藝術史」計畫的初衷，期盼呈現台灣美術發展的起源與脈絡，並重新建立完整的藝術史及台灣文化面貌。



此次展覽於李梅樹紀念館展出「春萌序曲－師生頌前奏」，包含素描、版畫、水彩、油畫等，共超過50件以19世紀至1945二戰終戰前為主的原作，並有相關老照片、書信、繪葉書、美術著作及書刊雜誌等文獻的展陳。

另外也在國立台北大學展出「光風薈萃－風景繪譜曲」，以戶外美術館的型態，展出超過50幅台、日、歐等異地風景大圖輸出作品。

▲展覽中的洪瑞麟作品《煤礦坑》，正是去年美國爾灣順天美術館捐贈文化部作品之一，也是該作品回台後的首次展出。（圖／文化部提供）



文化部也特別提到，展覽中的洪瑞麟作品《煤礦坑》，正是去年美國爾灣順天美術館捐贈文化部作品之一，也是該作品回台後的首次展出。順天美術館創始人許鴻源博士與李梅樹友誼深厚，李梅樹更曾經為許鴻源夫婦繪製肖像畫，順天藏品回台後，能於李梅樹紀念館展出，實具特別意義。



2020梅樹月「繁花盛開 美術史裡的『三國演繹』」

「春萌序曲－師生頌前奏」

時間：即日起至109年11月8日，週二至週日10:00-17:00（週一及中秋節休館，梅樹月期間免費參觀）

地點：李梅樹紀念館（新北市三峽區中華路43巷10號）

「光風薈萃－風景繪譜曲」

時間：即日起至109年11月8日，每日24小時展出

地點：國立台北大學北大草原（新北市三峽區大學路151號）

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