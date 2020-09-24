駐台陸媒稱11個月未回家　陸委會：已與文化部協商

▲陸委會9月24日召開例行記者會，由發言人邱垂正主持。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

隨肺炎疫情動態調整，指揮中心日前開放持「團聚證」陸配可申請來台，但對於許多在台派駐人員的大陸企業、媒體遲遲無法正常輪替，陸委會發言人邱垂正24日在面對大陸《人民日報》、《中央人民廣播電台》記者詢問時說，本會已與主管機關文化部進行協商，境管需視疫情動態調整，倘若有特別需求，可申請個案處理。

邱垂正今天主持陸委會例行記者會，會上除有大批媒體關注海峽中線、解放軍擾台等議題，也罕見有2名大陸媒體駐台人員到現場，關切自身權益。

《人民日報》駐台灣記者向邱垂正表示，大陸目前本土疫情「控制得還不錯」，幼稚園到大學均已開學，隨團聚證陸配、小明等陸續可以來台，許多在台派駐人員的陸企、媒體仍因疫情無法來台，並影響短期派駐人員的正常輪替，有人已經待了「11個月」，遲遲無法回家，只因為「下一個人沒辦法來。」

邱垂正回應，關於陸籍商務人士，受疫情影響申請來台從事活動，指揮中心已於6月1日決議，若有特別需求、急迫性是由，可經由個案審查進行專案處理。

至於政府暫時停止大陸專業人士包括駐台陸媒的來台入境。邱垂正說，我方是基於整體防疫管控的需求進行調整，目前，指揮中心已開放陸生、團聚證小明能夠進來，未來也將本於尊重分流、循序漸進的原則，參考各類人士入境的實際人數、需求來加以評估。

他表示，陸委會已有就駐台陸媒事宜與主管機關文化部反映，目前尚無積極的說明，若未來有做出決定，將會跟大家說明。

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