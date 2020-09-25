▲文化部文化資產學院2020人才培育計畫成果展 台中登場。（圖／文資局提供）

記者游瓊華／台中報導

文化部文化資產局25日於台中文化資產園區舉行「文化部文化資產學院2020人才培育計畫成果展」開幕典禮，成果展以「更薪」為主題，隱喻自「孕育．延續」、「出初芽」、「茁實」到「綻放」，除邀集55個受補助計畫案參與，展現豐碩的執行成果外，更作為文化資產相關領域者互相交流的平臺，增進彼此跨域合作的機會。

文資局長施國隆表示，文資學院主要透過公私資源整合及補助機制，以正規、非正規教育及技術培訓等管道，開設各類文化資產課程與技能培訓、開啟研發能量，並辦理場域導覽與工作坊等活動；依屬性區分為教學、產訓、研發及推廣等四個群組，自創設迄今業與全國產、官、學、研、民攜手合作281件人才培育計畫。

參展作品中，學員展現成果包括「傳統工藝」、「表演藝術」傳承與「民俗」、技藝等推廣內涵，含括：纏花、皮影戲偶、蓪草花、糊紙宮燈、漆藝與木雕、傳統竹編、活版印刷、客家織染、繩編工藝、圖紋緹花織帶，以及宋江陣式與兵器及教案等。希望藉此展覽導入有形與無形文化資產之保存、修復與傳承概念，讓文化資產深入民眾生活，培養社會大眾對於國內文化資產的認識與認同。