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文化部提供青創第一桶金最高200萬！Youtuber、Podcaster也可申請

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▲▼文化部與文策院及10家銀行共同合作，提供文創產業青年貸款專屬服務。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部與文策院及10家銀行共同合作，提供文創產業青年貸款專屬服務。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部今（23）日宣布，將與文策院及10家銀行共同合作，提供文創產業青年貸款專屬服務，100萬元以下創業貸款「免企劃書、免擔保、7天審貸、文化部補貼5年利息」，讓創業青年貸款壓力減到最低，只要20到45歲的文創事業負責人都可申請，甚至是新興的Youtuber、Podcaster也是文創青創貸款的申請對象。文化部長李永得也說，這是前所未見手續最簡便的青創貸款。

▲▼文化部與文策院及10家銀行共同合作，提供文創產業青年貸款專屬服務。（圖／記者林育綾攝）

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▲文化部長李永得親自說明青年創業貸款政策。（圖／記者林育綾攝）

文化部表示，只要符合20-45歲的文創事業負責人、事業（公司、商業、有限合夥、登記或立案）成立未滿5年，且修過20小時創業課程（實體、線上皆可），都可以提出創業貸款申請。因此，包含演藝團體、開書店、工藝創作、時尚設計、動漫、音樂、藝文展演、桌遊、插畫、雜誌刊物、策展、畫廊、文創商品、圖像授權、影像工作，甚至是新興的Youtuber、Podcaster 等青年創業者，都是文創青創貸款的申請對象。

青創貸款的種類包含提供創業8個月以內申請的「開辦準備金」，最高可貸200萬元；營業所需週轉支出的「週轉性支出」最高可貸400萬元；以及為購置（建）或修繕廠房、軟硬體設施、設備機器等的「資本性支出」，最高則可貸至1200萬元，3種貸款皆由政府提供最低8成、最高9.5成的信用保證。

貸款利率則以中華郵政股份有限公司2年期定期儲金機動利率加0.575%，機動計息，目前利率為1.42%。而為減輕青年貸款壓力，文化部特別提供貸款100萬元以下利息5年全額補貼，貸款100萬元以上者，則可再向文策院申請利息補貼。

文化部特別強調，針對45歲以上、事業成立超過5年，非此次青創貸款適用對象如有資金需求，文化部仍將持續協助申請「紓困貸款」。此外，文化部也將於今年底前與信保基金合作，推出「文創產業貸款振興方案」，提供相同貸款條件。

文化部指出，此次青年創業貸款的另一大特點是「手續簡便」，貸款100萬元以下的事業負責人，不需準備計畫書，只要備妥身分證、創業輔導課程證明、事業登記證明、切結書及申請表，100萬元以上則檢附計畫書，即可向文策院或臺灣銀行、彰化銀行、臺灣企銀、臺灣土地銀行、兆豐銀行、第一銀行、合作金庫、華南銀行、台北富邦銀行、台中銀行等10家銀行任一間進行申請。其中，文策院更提供線上收件服務，申請者只要在文化部或文策院官網下載申請表，填寫完成及檢附相關電子表件並完成上傳，文策院即會協助審核後轉送合作銀行，手續更為便利。

文化部表示，除參與經濟部已規劃的60場「青年創業貸款保證資源說明會」，文化部也再加碼巡迴全臺共20場次說明會，進行詳細貸款說明，並提供現場輔導、收件服務。此外，文化部已開設官網提供各項文創青年貸款資訊及申請表單等，而文策院也有專人服務，任何貸款相關問題，皆可洽詢文策院諮詢專線：02-2745-5058。

文化創意產業青創貸款專區：https://www.moc.gov.tw/webarticle_117805.html

▼文化部文創產業青年創業貸款政策。（圖／文化部提供）

▲▼青年創業貸款政策。（圖／文化部提供）

▲▼青年創業貸款政策。（圖／文化部提供）

▲▼青年創業貸款政策。（圖／文化部提供）

▲▼青年創業貸款政策。（圖／文化部提供）

▲▼青年創業貸款政策。（圖／文化部提供）

▲▼青年創業貸款政策。（圖／文化部提供）

▲▼青年創業貸款政策。（圖／文化部提供）

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