「爸爸的東西應該回台灣」國寶畫家洪瑞麟2500件作品文物　全數捐贈文化部

▲國寶畫家洪瑞麟以畫礦工聞名，2500件作品文物全數捐贈文化部 。（圖／文化部提供）



記者林育綾／綜合報導

「重建台灣藝術史」又傳好消息，國寶畫家洪瑞麟留存於美國、多達2500件的作品及文物要「回家」了！其長子洪鈞雄說「爸爸的東西，應該讓它回台灣。」文化部長鄭麗君對此致上深切敬意與謝意，也曾多次提及，「我很希望我們與我們的下一代，不僅知道法國有米勒畫農民，更要知道台灣有洪瑞麟畫礦工。」

繼美國爾灣「順天美術館」與許鴻源博士家屬、前輩畫家林玉山先生家屬，先後將典藏作品捐贈國家後，包括晚年移居美國的前輩畫家洪瑞麟，長子洪鈞雄也決定將手邊珍藏於美國的作品及手稿等，逾2500筆捐贈給文化部。

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洪瑞麟生於台北大稻埕，自小便對繪畫發生興趣，1930年赴日攻讀美術。1938年回台後，洪瑞麟與張萬傳、呂基正等成立「MOUVE行動美術學會」，並前往倪蔣懷經營的瑞芳煤礦工作長達35年，同時發展出簡練、流暢又粗曠的線條筆觸，以描繪礦工聞名。

▲洪瑞麟形容礦工為「偉大的無名勇士」。（圖／文化部提供）

透過畫作，洪瑞麟凝視礦工的生命與勞動，散發出堅毅生命力的爆發力，建立出獨特、濃烈的藝術風格，深切傳遞出一位創作者對勞動者細膩又深刻的人道關懷。

而在洪瑞麟生前留下的〈礦工頌〉中，他形容礦工為「偉大的無名勇士」、「崇高的人類拓荒者」，表示自己從他們身上「領悟到美與醜原是一樣的哲理，虔誠地繼續探索你們的奧妙，刻畫在紙和板上，永遠地讚頌。」

洪瑞麟是台灣藝術史上極具代表性的畫家，文化部長鄭麗君亦曾多次提及，「我很希望我們與我們的下一代不僅知道法國有米勒畫農民，更要知道台灣有洪瑞麟畫礦工。」這也是她推動重建台灣藝術史的初心。因為台灣這塊土地上有很多偉大的藝術家，需要我們自己來認識，並重建台灣藝術史，成為世界藝術史的重要拼圖。

▲去年8月底，文化部長鄭麗君透過順天美術館館長陳飛龍(右)得知洪瑞麟長子洪鈞雄(中)欲捐贈父親作品的意願，即於11月赴美拜訪。（圖／文化部提供）



洪瑞麟晚年定居美國洛杉磯，仍持續創作，與順天美術館素有淵源與往來。去（2019）年8月，順天美術館回台參與捐贈活動，文化部長鄭麗君透過順天館長陳飛龍輾轉得知，洪瑞麟的長子洪鈞雄先生正考慮將洪瑞麟作品捐回台灣，即於11月初安排私人行程，赴美拜會洪鈞雄先生，並造訪洪瑞麟生前旅居美國時期的工作室與住處。

▲文化部長鄭麗君、洪瑞麟長子洪鈞雄與順天美術館館長陳飛龍於洪家自宅中，翻閱欣賞臺灣前輩藝術家洪瑞麟的作品。（圖／文化部提供）

她親見到1930至1996年間，洪瑞麟的水彩、水墨、油畫、素描等作品與手稿文物，其中包括洪瑞麟赴日求學期間的大量素描，還有許多作品，包括生前最後一件作品，是洪瑞麟以留存於腦海中的礦工朋友為題而描繪的油畫。



洪鈞雄先生表示，自己年事已高，對於父親留下的作品與文物雖有濃厚情感，「卻深覺不能捨不得，收藏了這麼多年，覺得很驕傲，每次看著畫，也都感覺爸爸在跟我講話，但爸爸的東西，應該讓它回台灣！」

洪鈞雄先生認為文化部「重建台灣藝術史」的計畫，深具使命感與方向性，他說，自己一直希望父親的作品能讓後代子孫、讓更多喜歡洪瑞麟作品的人看見，也期待未來能數位化、國際化，「很高興能夠藉由重建台灣藝術史計畫，將這批畫作送到理想中應該去的地方，有如夢想成真。我認為爸爸的畫作裡隱含著看事情的感悟，他的精神應該想辦法傳遞下去，剛好看到順天收藏也回到台灣，我想藉這個機會一起參與，也拋磚引玉」。

▲臺灣美術史學者蕭瓊瑞、洪瑞麟長子洪鈞雄及順天美術館館長陳飛龍，與洪瑞麟的最後油畫作品合影。（圖／文化部提供）



文化部長鄭麗君表示，「重建台灣藝術史」有賴許多前輩藝術家畢生對於創作所做的努力，豐富台灣藝術史的扉頁，同時更要感謝所有藝術家的家屬們，長年對於留存、珍藏這些創作的用心付出。

重建臺灣藝術史不只是政策，更是一場綿延不絕的文化運動，深深感謝前輩藝術家與其家屬們的大愛與無私，共同為下一代留下屬於這塊土地的藝術資產，樹立起屬於我們的藝術史。

未來文化部將承擔起守護這些珍貴作品的重大責任，也因深感保存台灣前輩藝術家作品與相關檔案的重要性與急迫性，去年12月，文化部特別商請國立台灣美術館協同台灣美術史學者蕭瓊瑞教授，前往洪鈞雄住處瞭解、檢視作品狀況。

▲經初步清點，此批洪瑞麟作品及文物創作年代自1930年至1996年，主題包括礦工、人物與裸女、風景、動物與植物。（圖／文化部提供）

經初步清點，此批洪瑞麟作品及文物創作年代自1930年至1996年，主題包括礦工、人物與裸女、風景、動物與植物，媒材包含水彩、水墨、油畫及大量日本留學時期的石膏像素描、其他時期素描本等，總計逾2500筆。蕭瓊瑞教授行在那趟行程中，也於大洛杉磯台灣會館進行藝術講座，洪瑞麟的次子洪南山也現身參與，暢談洪瑞麟充滿人性關懷的創作世界，得到聽眾熱烈迴響。



文化部說明，此批作品與文物目前存放於洪家自宅、同時也是洪瑞麟生前的工作室，洪鈞雄先生除了留下部分予家人紀念外，其他全部捐贈，文化部已請國美館與洪家家屬展開作品清點、造冊及作品運送回台等捐贈細節。

文化部為推動重建藝術史，未來亦將壯大美術館，持續與民間共同努力，致力典藏作品，以當代多元視野豐富藝術史的研究，並鼓勵國人及世界更認識台灣獨特的藝術歷程，讓重建藝術史不只是政策，更是文化運動。

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