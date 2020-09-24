最大藝術浩劫！華藝網涉詐騙百人簽賣身契　李永得挺身：我們來晚了

▲全球華人藝術網涉嫌詐騙，文化部今（24）日召開聲明記者會，邀請受害藝術家、義務律師團代表、藝文公協會及國藝會代表等共同出席。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

全球華人藝術網有限公司及錦江堂基金會負責人林株楠自民100年起，涉嫌利用文化部名義詐欺藝術家取得著作授權案，被外界形容根本是「賣身契」，文化部今（24）日邀請受害藝術家、律師團代表等召開聲明記者會，並提出集體訴訟，李永得部長也提到，這是「台灣有史以來最大的藝術界的浩劫」，簡直「欺人太甚」，而至今正義都還沒彰顯，「所以我們決定挺身而出，一方面跟藝術家道歉，因為我們來晚了」。

文化部今（24）日召開聲明記者會，邀請受害藝術家、義務律師團代表、藝文公協會及國藝會代表等共同出席，由文化部長李永得發表聲明，嚴正譴責全華網公司及錦江堂基金會負責人林株楠不法作為，重申其所騙取之藝術家同意書應屬無效，呼籲檢調求請法院從速判決，嚴懲林株楠重大的詐欺刑責。

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許多國內藝術家如劉國松、吳炫三、杜忠誥、洪根深、林淑婷等，都不約而同表示，當時看到對方以「文化部」名義來合作，就不疑有他簽下合約，沒想到背後竟然是一樁惡劣的詐騙。

文化部提到，林株楠自100年起，唆使員工假借文建會、文化部名義，騙取藝術家在不知情下，在形同「賣身契」的各種版本同意書簽名，等於藝術家「過去、現在、未來」的作品都屬於該網所有，嚴重損害藝術家權益，並影響國內藝文生態發展。

文化部自106年知悉案情即將全案依法移送檢調偵辦，義務律師團與台北市藝術創作者職業工會亦協助藝術家提告。經檢調單位積極偵辦，終於在去（108）年8月以詐欺罪嫌起訴林株楠等人，但至今尚有多位藝術家為本案官司及授權問題所擾，為捍衛藝術家權益，文化部長李永得今提出4大聲明：

1、全華網公司辦理「台灣百年藝術家傳記電子書」、錦江堂文教基金會出版「新銳藝術家專輯」，係申請文化部補助，非採購案或委辦案，雙方並無委任關係存在，且申請補助之內容未涉任何商業營利行為。

2、全華網公司、錦江堂及林株楠等人假借文建會/文化部名義或活動等不當方式取得之（藝術家著作財產權、永久專屬無償授權利用、永久專屬代理銷售權等）各種版本同意書，無論是否經檢察官搜索扣押，皆係侵權行為之產物，依智慧財產法院就劉國松案之確定判決，為未經藝術家同意之文件，契約關係不存在而自始無效。

3、文化部呼籲檢調求請法院從速判決，嚴懲林株楠重大之犯罪行為，文化部將配合檢調及法庭審理，使其惡行受到國法應有之制裁，避免其繼續逍遙法外，危害社會。

4、文化部呼籲可能被騙簽下本案不合理同意書之藝術家，主動向文化部通報窗口聯繫。文化部將持續提供法律協助，協助受害藝術家法律訴訟，透過司法途徑共同對抗不法。

▲▼藝術家簽名，在文化部協助下集體訴訟，齊心對抗不法合約。（圖／記者林育綾攝）

文化部表示，至今已有近百位藝術家對全華網公司提起刑事告訴，另有多位藝術家以民事訴訟，訴請確認與全華網公司間不存在授權或讓與著作權的契約關係。其中，水墨畫家劉國松是這起世紀藝術災難事件的最初發現者，也是最早力抗全華網的藝術家，在發現全華網網站竟收錄其個人畫作500多幅，但卻未獲得其授權後，陸續對全華網提起告訴。

在民事確認訴訟部分，於今（109）年7月由智慧財產法院作成第二審確定判決：全華網及林株楠對藝術家劉國松之美術著作專屬授權不存在；美術著作之代理銷售關係不存在；美術著作之著作及圖檔委託銷售酬金請求權不存在。

此外，水墨畫家黃磊生於100年過世後，全華網公司、林株楠以握有其著作專屬授權同意書為由，在105、106年間對所有有出售其畫作的下游畫廊、拍賣公司、展示中心等持續興訟，主張侵權及賠償，提起訴訟計9案，但後來亦均由檢察官以不起訴處分結案。

文化部指出，包含劉國松及黃磊生的判決或不起訴案例，對數百位身陷簽下全華網公司不法同意書疑雲的藝術家們，都極具保障的價值。但是卻仍有像是膠彩畫家曾得標的案例，其於參與「百年藝術家傳記」電子書後陸續出售畫作，卻在107年收到法院支付命令表示，「債務人（曾得標）應向債權人（林株楠）清償6萬元，及自本支付命令送達之翌日起至清償日止，按年利率百分之五計算利息…」。

全華網公司並主張握有曾得標所親簽的同意書，所有畫作買賣收入必須依同意書交付4成予全華網。曾得標雖就本案所提陳述書已一併交文化部移送檢調，納入起訴書狀，但曾得標已於109年辭世，無法親眼看到最終正義的伸張。

▲文化部長李永得了解案情發現這是「台灣有史以來最大的藝術浩劫」，承諾接下來會全力捍衛藝術家的權益。（圖／記者林育綾攝）

李永得提到，接任部長後積極了解此事，接到很多藝術家的陳情，了解案情發現這是「台灣有史以來最大的藝術浩劫」，而正義至今還沒彰顯，他說，「如果說我們連藝術家的權益都沒辦法保障，我們奢談藝術發展完全是空談，所以決定挺身而出，一方面跟藝術家道歉，因為我們來晚了」。

他承諾，接下來會全力捍衛藝術家的權益，目前司法部分是以詐欺罪起訴，對不法之徒繩之以法；另外也要去認定這樣非法授權的合約是無效的，兩個目標都要同時達到，所以除了籲請檢方訴請法院儘速審理目前的刑事案件，同時聘請律師協助藝術家提出民事的集體訴訟，訴求違法授權合約無效。

李永得強調，文化部將持續做為藝術家的後盾，也呼籲可能簽下該案不合理同意書的藝術家，務必完備法律程序，主動向文化部通報，保障自身權益。通報窗口：artslaw@moc.gov.tw，諮詢專線02-85126522（周一至周五 9:00-17:00）。

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