一鍵「秒揭是否被教召？」　中獎哥6個月好難熬！網驚：報名系統

▲國軍進行訓練！（圖／翻攝國防部發言人）



網搜小組／劉維榛報導

台海局勢緊張，光是統計16至24日，就多達46架共機擾台，兩岸是否開戰成了民眾關注議題，而一般民眾服義務役為36歲退役，讓不少鄉民擔心自己隨時會被教召進行魔鬼操演，其實國防部早已設置年度性「召集資訊查詢系統」，只要輸入身分證字號、生日與戶籍縣市，就可一鍵得知「何時該歸隊了」。

過去不少退伍民眾怨懟，完全沒有心理準備，就錯愕收到教召信件，且短短1至2周就要回營區進行「專長訓練、實彈射擊、災害急救，實彈射擊」等訓練。事實上，國防部官後備軍人網路服務臺網站，就可一鍵查詢「當年度的召集資訊」。

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日前有網友論壇Dcard分享「2020教召可以開始查詢了」的實用文，提醒各位兄弟們「不用默默等著被教召」，結果底下留言兩樣情，「查了四年都沒中」、「退伍六年還是沒中」、「會中就是會中，記得剛有這個的時候沒查，還是中一次點召，那次後就沒了」；而其他苦主則PO出中獎頁面討拍，「陸軍步兵，2月查詢，8月15至21召訓」、「5月9日至15召訓，地點為成功嶺營區」。

▲3步驟查詢是否被教召！（圖／翻攝後備軍人網路服務臺網站）



PTT上，日前也有鄉民貼出召集查詢結果，雖然頁面顯示「無召集資訊」，但該名網友困惑表示，「我朋友狀況跟我一樣，但是他有收到教召預告書（不是召集令），這樣是算要教召，但是資料還沒出來？還是就不用了？去年5月有被召過，退伍3次都點召...」

結果留言串，引發大批網友調侃「沒聽過都會傳說嗎？那是報名系統」，紛紛笑歪樓直呼，「沒差，你已經報名了」、「本來不用的，誰叫你要查」、「教召登入系統不是隨便講講的」、「報名成功，恭喜你」、「你不知道查那個會自動幫你報名嗎」、「不查不就沒事」、「名額-1，大家感謝你的貢獻」、「我剛剛也登了，收到了...」「國家感謝您的志願奉獻」。

本站報導《共機頻擾台未除役隨時「被徵召」？ 後備指揮部回應了》內文指出後備指揮部今年2月就曾發出「動員召集報到訊息通知書」給後備軍人，強調當國家發生戰爭或緊急危難時，國防部將透過電視、報紙或廣播發布動員令，請作好共同防衛家園的準備。

另外，國防部強調，為有效恢復後備軍人戰鬥技能，規劃調整教育召集訓練頻次及天數，目前教召頻次是8年4次，未來擬增加教召次數，教召天數現為5至7天，最多不得超過20天，未來擬小幅縮減天數；同時也會檢討擴大教育召集訓練容量及增加後備軍人福利待遇等配套措施，以循序漸進的方式強化後備部隊作戰能力。