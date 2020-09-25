北市試辦智慧車柱不耐雨天辨識率剩60%　議員籲別拿公帑做實驗

▲北市議員許家蓓。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

北市府近年力推智慧停車，於路邊停車格試辦「地磁感應」及俗稱智慧停車柱的「車牌辨識停車柱」。但台北市議員許家蓓質詢指出，試辦成果不理想，不僅車柱遭貨車撞擊，還有民眾用口香糖遮蔽攝影機，影響辨識，但市府接著要準備再耗資1.92億裝500支車柱。許呼籲，勿因柯文哲一聲令下，就將公帑及民眾當成實驗白老鼠。

台北市議會25日下午舉行交通部門質詢。許家蓓指出，綜觀過去智慧車駐試辦情形，設置智慧停車柱有所限制，主要在於車柱造價高昂，單支約10萬至20萬不等，後續更需持續花費維護。此外，遇接電問題需與台電協調；若使用電池，則需每周更換。

另外，主要的車牌辨識功能還會受到天候影響，雨天的辨識率曾降到60%，需由後台用人力校正提升至95到99%。且更會碰上車柱遭遇撞擊，或民眾用口香糖遮蔽攝影機等狀況，影響辨識。許家蓓指出，四項限制直接影響智慧車柱開單之狀況，若因此開錯單，交通局如何向民眾交代？

對於議員質疑，交通局長陳學台說，智慧停車柱的目的是取代人力，設備由廠商提供；且簽約時會要求滿足市府要求，除了提供即時停車資訊、攝影機，還要能自動開單、現場能刷卡繳費。

至於為何簽8年約，停管處長李昆振說，因車柱成本高，相較 10年、20年的合約，攤提8年會比較可以接受。至於試辦時受外力影響辨識率的問題如何解決？陳學台說，會要求廠商保證妥善率，否則可依合約處理。