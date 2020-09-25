帶嬰夜排口罩！一家三口大字形睡騎樓...網轟爆　社會局也火了

▲高雄民眾夜排口罩，竟帶著嬰兒睡騎樓。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

隨著新冠肺炎疫情趨緩，但民眾仍謹遵防疫規定，出外戴口罩、勤消毒，導致國人對於口罩需求仍居高不下。日前高雄卻有家長帶著嬰兒到連鎖生活百貨店夜排口罩，直接在店門口前仰躺大睡，遭民眾po網撻伐。高雄市社會局表示，家長行為相當不適當，恐牽涉到兒童少年福利法，必須接受4至50小時親職教育輔導處分，目前仍積極尋找當事人。

連鎖生活用品賣場日前宣布將在23日販售中衛口罩，沒想到22日晚間就有大票民眾到店門口前排隊，形成夜排奇觀，但是有民眾發現，疑似一對父母帶著童軍椅、水和背包睡在店門口騎樓，而媽媽的身旁還睡著一名嬰兒，身上還包著尿布，周圍沒有紙箱也沒有帳篷庇護，讓民眾氣得po網，引發網友撻伐。

針對照片內容，高雄市社會局副局長葉玉如表示，路面地板並非照顧孩子睡覺的場所，另外，家長熟睡時，也可能造成孩子被抱走，目前社會局仍在努力，想辦法找到當事人，請社工介入了解訪視調查，若家長是用這樣的方式照顧孩子，是較不適當的行為，恐牽涉到兒童少年福利法，必須接受4至50小時親職教育輔導處分。

葉玉如表示，民眾若發現類似情形，可撥打113通報專線，並留下相關資訊，讓社工可進一步了解狀況，也能進一步了解狀況，通報人的資料會被保密。