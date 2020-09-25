獨／三重小屁孩慘了！潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

▲債主教唆3名小弟私闖邱家暴力討債連警察都上門查看。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／綜合報導

21歲邱姓女子19日深夜在信義區街頭遭到陌生男子潑糞，而她也在臉書透露，媽媽遭人毒打傷勢不輕。對此，24日邱女接受《ETtodaty新聞雲》專訪時，面對現在隨時都有被跟蹤、傷害的危險，更自曝現在有地方兄弟，像是四海、竹聯幫或是做八大的，都要幫她，現在隨著邱爸的黑歷史曝光，證實邱女沒唬爛，真有竹聯堂口要幫她出頭。

▲採訪過程邱爸不斷接到來自各方的兄弟關心電話。（圖／記者張君豪攝）

24日採訪過程中，邱爸不斷接到昔日獄友、聽聞邱女兒遭襲，道上兄弟甚至是竹聯幫東區某堂口老大的電話紛紛來打詢問狀況，但邱爸不斷強調真的不想再用幫派方式處理事情，才會隱忍至今。但如今對方卻為了這幾十萬的債務，想方設法擾亂讓他們無法過上安寧日子，實在倍感無力。

19日在信義區潑屎的人，是住三重21歲柯姓男子，他供稱是因為之前與邱女發生口角，再加上是因為不滿自己被邱女嫌矮，才憤而做出如此誇張行徑。但這也只是柯男的片面之詞，對於「真正」為何遭潑屎，邱女則是提出自己的四大疑問，也指出可能過去她爸爸曾跟地下錢莊借錢，她有出面替爸爸擋了這筆警告；第二個原因則是她自己跟前員工的糾紛，當時她底下員工介紹了朋友跟她借錢，但後來跑路；第三個原因則是大家知悉，她媽媽與李小姐的債務糾紛，最後一個可能原因，就是和一名曾在夜店連續2週賞她巴掌的周小姐有關。

▲昔日可愛邱女依偎在爸爸肩上十分溫馨。 （圖／翻攝自Facebook／邱女臉書）

但不管是哪種原因，現在有爸爸道上「麻吉」可以罩她，也願意為她處理這些事情，想必是誰「潑糞」應該很快就能水落石出，也能儘快結束這齣潑糞疑雲劇情，不過邱爸十分不願走回頭路的江湖方式來處理，因此目前各路大哥的「好意」都被他擋住，但之後過程是否可能「擦槍走火」還待觀察。

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