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40歲熟女見「九恆星真能出金」　賺300加碼進場被詐1200萬　

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▲警方公布假投資(博奕)詐騙網站排行榜。（圖／取自內政部警政署165全民反詐騙網）

▲警方公布假投資(博奕)詐騙網站排行榜。（圖／取自內政部警政署165全民反詐騙網）

記者黃宥寧 ／台北報導

北市一名40歲黃姓女子，日前在交友平台「Badoo」認識一名男網友，雙方聊天交往一段時間後，該男慫恿黃女投資虛擬貨幣，並且提供「九恆星」假投資網站，黃女第一次試玩獲利300元左右，發現真的「會出金」，就加碼投資，前後投入1200萬多元，但後來當黃女欲提領獲利時，卻無論如何都沒辦法出金，才驚覺遭騙報警處理。

網路上時常甚傳，「你聽過網賺嗎？」「在家工作就能輕鬆賺錢，只要有手機，你也能實現夢想」；也時常有交友軟體認識沒多久的「網友」就開始對你告白，並且慫恿你去投資、保證賺錢！以上這些都是詐騙集團的話術，警方特別呼籲民眾不要輕易受騙。

而台北市這名40歲黃姓小姐日前於交友平台「Badoo」認識男網友，雙方熟識一段時間後，該「男網友」便慫恿黃女投資虛擬貨幣，並且提供假投資網站：「九恆星」，黃女第一次試玩獲利新臺幣300元左右，而且真的「能出金」，便開始加碼投資，陸續入金1200萬餘元，當黃女想提領獲利時，卻無論如何就是「無法出金」，損失1200萬餘元，欲哭無淚。

據刑事警察局分析，諸如此類詐騙手法，受騙年齡層以20-29歲最多（占50%）、30-39歲次之（占31%），另統計今年8月份假投資（博奕）詐騙網站，報案件數前三名依序為，「友點讚」25件、「Bitforex」24件、「AsiaEx」17件。針對上述手法，刑事警察局持續以165專線資料庫做大數據分析，定期公布假投資（博奕）網站，民眾也可利用趨勢科技防詐達人即時查詢。同時，刑事警察局也將彙整受理案件情資，由專責單位循線追查可疑犯嫌。

▼警方公布遭詐騙年齡分布。（圖／取自內政部警政署165全民反詐騙網）

▲警方公布遭詐騙年齡分布。（圖／取自內政部警政署165全民反詐騙網）

最後刑事警察局呼籲，歹徒進行假投資博奕網站詐騙，均先透過LINE、Facebook、Instagram及Tinder等社群軟體，向不特定人士搭訕，散佈「高投報率」投資廣告訊息，吸引不知情民眾進行投資。警方提醒，投資一定有風險，民眾應慎選投資管道，需特別注意避免投資標榜「高獲利」、「穩賺不賠」等口號之商品，更勿輕信「網友」所傳來路不明的投資管道，以免上當。

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