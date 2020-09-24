Line上嬌喊「想進來」撩人夫…再附裸身私密照！正宮截圖獲賠60萬

▲廖姓女子明明已知李男已為人夫，竟然還大膽於LINE上與他偷情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台東報導

廖姓女子明知李姓男子已為人夫，還在LINE上與他大聊鹹濕性對話，李妻知情後氣得提告求償40萬元精神慰撫金。法院審理時認定廖女偷情屬實，不過因李男先前已賠償妻60萬元，法官認為正宮損害已受填補，審結判廖女得免賠。全案仍可上訴。

在台東務農有成的李男生活富裕，與妻結婚近30年並育幾名子女。李男2019年5、6月間不顧已婚身分，竟在LINE上與同村的廖女互傳，「我要抱你親吻你」、「看到雞這麼多水真受不了」、「很想水就一直流」、「想進來」、「我也有點硬」、「你摸會更濕」、「要輕輕的才不會插很深我會痛」等肉慾對話。

李妻一日見到老公手機上的訊息內容，崩潰地趕緊截圖並傳到自己手機留存，不料，期間又意外再驚見廖女傳送女子裸體、性器官的照片，氣炸上法院提告求償40萬元。

法庭上李男辯稱，與廖女的對話只是聊天、純打屁，2人沒有在一起也沒怎樣，同時強調自己患上糖尿病已10多年，「我也性無能了」；廖女則辯稱，對於上述對話及照片完全不知情，否認自己有侵害李妻配偶權。

台東地院審理時，認為2人對話內容涉及男女情欲及性交細節，已逾越男女正常交往份際，應賠償正宮20萬元較為適當，不過考量李男先前已給付60萬元給妻子，故他們不用再對李妻負賠償之責，審結判准駁回此訴，廖女免賠。全案仍可上訴。

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