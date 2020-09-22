小三控正宮逼墮胎！討「15萬營養費」：不用坐月子？她一句話嗆爆

▲小三懷孕傳訊嗆正宮還提告，法官勘驗對話後打腫臉。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台北報導

台北一名小三與人夫發生婚外情進而懷孕，因她氣不過人夫神隱的舉動，主動向正宮曝光姦情，要求對方給付15萬元營養費，還一狀告上法院，指稱正宮逼她墮胎，讓正宮氣得直喊，「妳通姦就沒有立場跟我說這些」。法官查看小三與友人的對話發現，她早就想拿掉小孩了，將她的訴訟駁回。

小三提告指出，她原本不知道人夫早就有老婆，才會與對方多次發生性行為，2018年1月間她發現自己懷孕了，與人夫討論過後才知道對方已婚，她也立刻中止這段不倫戀情，沒想到人夫竟避不見面，也不願妥善處理問題，她在無奈之下，只好主動曝光這段戀情，並告訴正宮人夫曾承諾要給付15萬元。

小三稱，正宮得知消息後，竟一再要求她立刻墮胎，並揚言「妳不拿就是被告」、「只要妳有證據且確實讓我知道你把小孩拿掉，我就不會告妳通姦罪」等，她只好無奈將孩子拿掉，但事後正宮仍對她提出告訴。她認為，正宮不法侵害她的健康權、行為自主權決定提告，向正宮求償20萬元。

▲小三稱人夫曾承諾要給她15萬元，轉向正宮索討。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

針對小三的指控，正宮表示，小三明知丈夫早有家室，卻還與他發生關係，甚至因此懷孕，當初她一時心軟向小三表示，只要對方與老公徹底斷絕關係就不再追究，不料，小三竟向她索討高額費用，又騷擾她與家人，她才狠下心決定追究到底。另外，是小三多次向丈夫表示不想生小孩，還將與朋友的對話傳給丈夫看，要求丈夫給付費用，顯然早就有想墮胎的決心了。

台北地方法院勘驗小三與友人的對話發現，她曾說，「想一想也對，何必」、「生下來，對我有害無益」、「所以我拿掉比較好」；小三也曾傳訊給正宮，「妳可以用法律懲罰我，我都接受」、「我現在想把小孩拿掉。你請他出來解決。請他別搞消失」、「從頭到尾沒說不拿，都說會拿」。

另外，小三稱人夫曾允諾她會付15萬元安胎費，要求正宮給付，「15萬是他講的，不是我講的」、「所以妳要我自己去拿掉，然後也沒有半毛錢拿，這樣嗎？」、「妳生小孩要做月子，拿小孩不用做月子？他是一個生命」，讓正宮氣得直喊，「妳通姦現在來跟我要錢？」、「我也會把你跟我勒索的對話留下」、「妳通姦就沒有立場跟我說這些」。法官審理過後，認為正宮沒有脅迫小三，將訴訟駁回。

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