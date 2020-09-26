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3500家美企「要告政府」對中國關稅不合理　賓士：誰准你打貿易戰

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▲▼特斯拉（Tesla）。（圖／路透）

▲包含特斯拉（Tesla）在內的3500家美國企業日前對政府提告。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國3500家企業日前控告川普政府，對價值逾3000億美元（約新台幣8.7兆元）的中國產品徵收不合理關稅，提起訴訟的公司包含特斯拉、福特、賓士、目標百貨（Target）、連鎖藥妝業沃爾格林（Walgreen）等大型企業。雖然特斯拉23日的文件主張，關稅規定獨斷且反覆無常因而對政府提告，但當日特斯拉的股價盤中跌幅卻擴大到將近10%。

根據路透社26日報導，3500家企業向美國國際貿易法院提起訴訟，控告美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和海關及邊境保護局（CBP），透過對中國違法徵收第3、第4輪的關稅來加劇中美貿易戰，

汽車零件製造商Dana公司指控，川普施政失敗，不僅違反行政程序，未能在規定的12個月內徵收關稅，政府的「無控制、無底限」的貿易戰，更影響了美國企業從中國進口的數十億美元的商品。賓士也稱，「法律沒有賦予被告（美國政府）引發貿易戰爭的權限。」

據報導，訴訟主要是針對「清單3」和「清單4A」這兩類從中國進口的商品關稅提出質疑，前者對2000億美元（約新台幣5.8兆元）的商品徵收25%的關稅，而後者則對1200億美元（約新台幣3.5兆元）的產品徵收7.5%的關稅。

▲▼美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）。（圖／路透）

▲美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）。（圖／路透）

提起訴訟中除了包含特斯拉在內的眾多汽車公司外，目標百貨公司、沃爾格林連鎖藥妝、家具零售商家得寶（Home Depot）、餐飲服務公司Sysco、汽車零件商Pep Boys、高爾夫用品商Callaway、服飾公司Ralph Lauren、食品公司Dole等橫跨不同領域的企業也在列其中。

報導指出，世界貿易組織9月15日表示，美國在與中國的貿易戰中徵收數十億美元的關稅，違反了全球貿易規則。對此，川普政府表示，中國竊取智慧財產權，迫使美國公司轉讓技術以進入中國市場，因此徵收的關稅是合理的。

據了解，萊特海澤辦公室目前尚未回應路透社的置評請求。

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