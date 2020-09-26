西岸「紫爆」一個月！　大火釀嚴重空污...1200人「隱性致死」

▲加州大火延燒近150萬公頃，影響西岸上千萬人的生活。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國加州野火金已經燒毀近150萬公頃，摧毀將近7200棟建築物，並有至少26人在火場中不幸喪生。然而根據史丹佛大學的研究，大火產生的濃煙可能還造成多50倍的死亡人數，尤其65歲以上的老年族群的是危險族群，特別容易受到空氣中懸浮微利的影響。

史丹佛大學教授伯克（Marshall Burke）指出，大火的濃煙嚴重污染空氣，讓加州在這段期間成為世界上空氣品質最差的地區，在短短的一個月中，可能已經導致超過約莫1200到3000人死亡，「這些都是隱性致死，可能原本就生病了，但空污讓他們病情更加糟糕。」

這次的研究是基於2019年的一項空污研究數據，分析不良空氣品質帶來的影響，再綜合65歲以上族群出入急診室的統計。這兩項研究都將條件假設在PM2.5的基礎上，即空氣中懸浮微粒小於或等於2.5微米，同時也是野火能夠污染空氣的程度。

▲美國西岸9月26日的空氣品質仍不見好轉。（圖／翻攝自AirNow Interaction）



加州尤其在8月1日到9月10日期間大受野火影響，懸浮微粒濃度飆升到歷史高點，每立方公尺PM2.5平均要比正常高300微克，有鑑於州內65歲以上人口更高達600萬，可能還要再加最高到3000例死亡。

不僅加州情勢嚴峻，整個西岸都面臨濃煙的空污危機，且空污對肺部的損害還可能加劇新冠肺炎的嚴重性。奧勒岡州與華盛頓州的空氣品質指數（AQI）也大幅上升，讓整個西岸地區在監測圖呈現紅、紫色。

根據2019年的研究發現，平均每立方公尺的PM2.5增加1微克，每100萬名65歲以上老人中都會增加0.7％的死亡率，急診就診次數也會增加2.7％。研究人員表示，空污不僅只影響於老年族群，年輕族群長期吸入下也可能引發肺癌、肝癌和心血管疾病等疾病。