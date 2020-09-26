　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

日媒叫他「台灣大使」網淚灌爆！　謝長廷刪照回應：誠實自然就好

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼謝長廷臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）

▲被日媒稱「駐日大使」，謝長廷刪除照片。（圖／取自謝長廷臉書）

文／中央社

對於駐日代表謝長廷被日媒稱「大使」引起熱議一事，謝長廷今天（25日）對媒體表示，有些日本人基於好意或客氣稱呼他大使，沒稱他大使也沒關係，事實上「誠實自然」就好。

謝長廷昨天（24日）在臉書（facebook）分享他參觀日本富士電視台錄製「下水道之父巴爾頓」特集的情況。富士電視台為表歡迎，在電視牆顯示「熱烈歡迎台灣駐日大使謝長廷」的字句。

駐美代表蕭美琴日前將個人推特簡介改成「台灣駐美大使」，引起網友熱議。網友看到謝長廷被日媒稱為「駐日大使」後，有人稱讚日本「正名了」。

謝長廷今天（25日）到位於東京的文化部駐日台灣文化中心參加「在家樂遊台灣博物館」系列線上影片媒體發布會後，被媒體問到此事。

▲▼謝長廷臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）

▲▼謝長廷臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）

他表示，這個問題就是國際的現實，駐日代表處內部是稱大使，公文、外交部或是代表處裡都是稱大使（代表）、公使（副代表），但是因為台日沒有邦交，所以駐日代表處正式名稱當然是代表處，日本人稱他是大使，有的是好意、有的是客氣，他也不會否認，事實上就是大使，但他希望外交朋友越來越多，也不喜歡造成朋友困擾。

謝長廷說，即使沒有用「大使」稱呼他，他覺得也沒關係，事實就如前總統李登輝所說的，「誠實自然」就好。

在日本，有許多國會議員、地方自治體等以「大使」或「大使閣下」稱呼謝長廷。

他對於台灣網友的熱烈反應顯得有點驚訝。他強調，如果有人侵害到台灣的利益，譬如說台灣是中華人民共和國的一部份，那他就會提出抗議、要求更正。如果有人沒稱他是大使，他覺得沒關係。

他認為，昨天富士電視台可能是作業人員（對政治）沒那麼敏感，或者因為富士電視台是民間機構，所以富士電視台那樣標示，他當然心存感謝，但為了避免富士電視台遭到不必要的壓力，他已刪照。

事實上，駐日代表處正式名稱為「台北駐日經濟文化代表處」，之前有多位駐日代表在自我介紹時用日文唸出長長一串詞，唸得很繞口，有些日本人還很納悶的問台灣媒體「為何你們不稱台灣大使館？」還有日本人以為這個代表處的代表是台北市的派駐日本的代表。

對於駐日代表謝長廷、駐德代表謝志偉等人被當地媒體稱為大使一事，行政院長蘇貞昌今天受訪說，派駐代表所在的駐在國，越來越多把駐處的名稱改為台灣，這符合事實也是正向發展，「戲棚下站久就是你的」。

▲▼謝長廷臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
花蓮民宿泡澡…突漂來「黑白樹枝」！她用手一撥嚇壞尖叫
大樂透「頭獎1億」一注獨得！獎落這縣市
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

日媒叫他「台灣大使」網淚灌爆！　謝長廷刪照回應：誠實自然就好

陳柏惟嗆「嫉妒侯友宜當首長」　朱立倫幕僚：大腦是很好用的東西

范世平：吳釗燮受訪談話顯示台美建交非假議題　只是台灣「婉拒」

不只拿776萬紓困預算辦炒飯比賽　吳怡玎爆陳吉仲花千萬宣傳美豬

蔡英文「視訊APEC」陸諷幻想　外交部：停止與台灣人民為敵

九二共識已翻過歷史一頁？　國民黨遺憾...反問陸委會：ECFA呢？

違紀輔選傅崐萁遭停權1年半　徐榛蔚：將依規定申復

北市試辦智慧車柱不耐雨天辨識率剩60%　議員籲別拿公帑做實驗

鳳山清「捷」隊轟只想當網紅！罷捷二階正式啟動　黃捷：微笑面對

憋不住！捷運橘線車廂驚見有人拉屎　北捷：已派員清理完畢

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

工人進豪宅「搭客梯」被罰3000元 姓名攔只寫粗工...網看法兩極！

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

謝和弦、Keanna簽字離婚了！　祝福對方「謝謝戴一軒小姐曾經對我的陪伴」

月薪三萬上班族2年存款破千萬！ 29歲嗅得市場商機賺到「時機財」

日媒叫他「台灣大使」網淚灌爆！　謝長廷刪照回應：誠實自然就好

陳柏惟嗆「嫉妒侯友宜當首長」　朱立倫幕僚：大腦是很好用的東西

范世平：吳釗燮受訪談話顯示台美建交非假議題　只是台灣「婉拒」

不只拿776萬紓困預算辦炒飯比賽　吳怡玎爆陳吉仲花千萬宣傳美豬

蔡英文「視訊APEC」陸諷幻想　外交部：停止與台灣人民為敵

九二共識已翻過歷史一頁？　國民黨遺憾...反問陸委會：ECFA呢？

違紀輔選傅崐萁遭停權1年半　徐榛蔚：將依規定申復

北市試辦智慧車柱不耐雨天辨識率剩60%　議員籲別拿公帑做實驗

鳳山清「捷」隊轟只想當網紅！罷捷二階正式啟動　黃捷：微笑面對

憋不住！捷運橘線車廂驚見有人拉屎　北捷：已派員清理完畢

他砸千元買「AI智能哈士奇」！給愛犬當玩伴...開箱驚見真相傻了

日媒叫他「台灣大使」網淚灌爆！　謝長廷刪照回應：誠實自然就好

陸生疫情卡半年回政大　「宿舍被清空」慘噴6萬：全當垃圾丟掉

少女失蹤一夕成浮屍！手機資料全被刪光…爸急修復驚見遭性侵影片

砂石車大神「20秒不停」對準簍空2軌過溪！網空拍腿軟：集集奈何橋

法庭上演動作片！超狂毒犯突襲式脫逃　閃過法警「斷肋骨飛撲」

黃鴻升IG變紀念帳號！　「貼心功能」永遠保護他

「30代女演員發展受限」　趙薇突破盲點：女性捍衛家庭的題材早該OUT

中職／樂天主場王翁瑋均先發　米蘭達回一軍首戰扛重責

太荒謬！水族館展出認錯20年　專家鑑定驚呼「新品種有絕種危機」

超震撼！三仙台目睹飛彈試射 深夜中「白光沖天」6秒消失

政治熱門新聞

憋不住！捷運橘線車廂驚見有人拉屎

范世平：台美建交非假議題　只是台灣「婉拒」

陳柏惟嗆「嫉妒侯友宜當首長」　朱立倫幕僚：大腦是很好用的東西

四叉貓現身罷捷遊行　上戰車喊「罷免黃捷」

日媒稱台灣大使！謝長廷刪照回應

吳怡玎爆陳吉仲花千萬宣傳美豬

取締高噪音汽機車　北市新系統10月上路

蔡英文挨批作秀　黃暐瀚：在野黨主席更糟

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

黃智賢嗆苦苓「台獨腦殘帶風向」：我就是中國人，怎樣？

國民黨反問陸委會：ECFA是否也要翻一頁？

快訊／買到疫苗了！陳時中：9/18已跟COVAX簽約

幕後／嚴德發人事安排「陸軍」色彩濃　抗共軍主力海空軍有微詞

蔡英文「視訊APEC」遭陸諷刺　外交部回擊

更多熱門

相關新聞

批新文化基金會養網軍　王淺秋挨告勝訴免賠

批新文化基金會養網軍　王淺秋挨告勝訴免賠

韓國瑜辦公室於1月6日由王淺秋召開記者會，痛批謝長廷成立的新文化基金會，收受公部門補助在臉書發文、辦研習，教人反串韓粉誤導網友；新文化基金會控訴王淺秋不實抹黑，向她提告妨害名譽求償100萬並要求登報道歉，北院認為，新文化基金會收政府補助，活動及預算運用等行為，屬可受公評之事，且王淺秋也做了相當查證，判王淺秋勝訴免賠。

謝長廷：被告賠償低於80萬元大多毫不在乎

謝長廷：被告賠償低於80萬元大多毫不在乎

蘇啟誠輕生風波　前外交部長判賠30萬

蘇啟誠輕生風波　前外交部長判賠30萬

謝長廷：台灣有效防疫最重要原因是實行民主

謝長廷：台灣有效防疫最重要原因是實行民主

王淺秋批新文化基金會養網軍挨告　8月27日宣判

王淺秋批新文化基金會養網軍挨告　8月27日宣判

關鍵字：

謝長廷富士電視台台灣駐日大使

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女兒被性侵老婆遭勒斃…渣男「一招」躲死刑　老父淚崩

影／父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

洪詩大哭！曝小鬼夢中暖回「不要太想我」

小甜甜淚曝黃鴻升爸一再鞠躬答謝好友

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

小鬼花葬陽明山！吳宗憲忍淚告別「遺容好像睡著」

「吃屎哥＋潑屎妹」合體直播！現身中壢做公益

送別小鬼最後一程…吳宗憲眼淚潰堤！

送走小鬼⋯坤達臉書終於發文　網一點開哭了

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

信義區網帥8劈！178cm網美正宮委屈發聲

雨擴半個台灣下2天　恐還有颱風

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

二哥Junior戴著小鬼耳環　陽明山花葬送別

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程
猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

工人進豪宅「搭客梯」被罰3000元 姓名攔只寫粗工...網看法兩極！

工人進豪宅「搭客梯」被罰3000元 姓名攔只寫粗工...網看法兩極！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面