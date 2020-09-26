日媒叫他「台灣大使」網淚灌爆！　謝長廷刪照回應：誠實自然就好

▲被日媒稱「駐日大使」，謝長廷刪除照片。（圖／取自謝長廷臉書）



文／中央社

對於駐日代表謝長廷被日媒稱「大使」引起熱議一事，謝長廷今天（25日）對媒體表示，有些日本人基於好意或客氣稱呼他大使，沒稱他大使也沒關係，事實上「誠實自然」就好。

謝長廷昨天（24日）在臉書（facebook）分享他參觀日本富士電視台錄製「下水道之父巴爾頓」特集的情況。富士電視台為表歡迎，在電視牆顯示「熱烈歡迎台灣駐日大使謝長廷」的字句。

駐美代表蕭美琴日前將個人推特簡介改成「台灣駐美大使」，引起網友熱議。網友看到謝長廷被日媒稱為「駐日大使」後，有人稱讚日本「正名了」。

謝長廷今天（25日）到位於東京的文化部駐日台灣文化中心參加「在家樂遊台灣博物館」系列線上影片媒體發布會後，被媒體問到此事。

他表示，這個問題就是國際的現實，駐日代表處內部是稱大使，公文、外交部或是代表處裡都是稱大使（代表）、公使（副代表），但是因為台日沒有邦交，所以駐日代表處正式名稱當然是代表處，日本人稱他是大使，有的是好意、有的是客氣，他也不會否認，事實上就是大使，但他希望外交朋友越來越多，也不喜歡造成朋友困擾。

謝長廷說，即使沒有用「大使」稱呼他，他覺得也沒關係，事實就如前總統李登輝所說的，「誠實自然」就好。

在日本，有許多國會議員、地方自治體等以「大使」或「大使閣下」稱呼謝長廷。

他對於台灣網友的熱烈反應顯得有點驚訝。他強調，如果有人侵害到台灣的利益，譬如說台灣是中華人民共和國的一部份，那他就會提出抗議、要求更正。如果有人沒稱他是大使，他覺得沒關係。

他認為，昨天富士電視台可能是作業人員（對政治）沒那麼敏感，或者因為富士電視台是民間機構，所以富士電視台那樣標示，他當然心存感謝，但為了避免富士電視台遭到不必要的壓力，他已刪照。

事實上，駐日代表處正式名稱為「台北駐日經濟文化代表處」，之前有多位駐日代表在自我介紹時用日文唸出長長一串詞，唸得很繞口，有些日本人還很納悶的問台灣媒體「為何你們不稱台灣大使館？」還有日本人以為這個代表處的代表是台北市的派駐日本的代表。

對於駐日代表謝長廷、駐德代表謝志偉等人被當地媒體稱為大使一事，行政院長蘇貞昌今天受訪說，派駐代表所在的駐在國，越來越多把駐處的名稱改為台灣，這符合事實也是正向發展，「戲棚下站久就是你的」。