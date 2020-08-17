　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

指謝長廷稱「蘇啟誠有憂鬱症才自殺」　前外交部長歐鴻鍊判賠30萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼歐鴻鍊出席「從白手起家到舉世聞名：成功企業家的經驗與提醒」。（圖／記者李毓康攝）

▲歐鴻鍊因指稱謝長廷說過「蘇啟城有憂鬱症才自殺」，法院判賠30萬元。（資料照／記者李毓康攝）

記者陳豐德／新北報導

駐日本大阪辦事處前處長蘇啟誠因颱風「燕子」案2018年在大阪輕生，前外交部長歐鴻鍊2019年1月在廣播上指駐日代表謝長廷為卸責，說出「蘇啟城有憂鬱症才自殺」等語，遭謝長廷求償80萬；新北地院審理時，歐鴻鍊雖否認犯行，且蘇妻親筆信也稱聽過謠言，但仍認為歐未盡查證義務，判賠30萬元，仍可上訴。

2018年燕子颱風侵襲日本，多名台灣旅客滯留在關西國際機場，大阪辦事處在網路上飽受批評，蘇啟誠9月14日在家輕生，並留下遺書「不想受到屈辱，以死明志」。

但去年1月期間，歐鴻鍊上媒體評論人黃暐翰的電台專訪時指出，「謝長廷為了卸責、脫罪，而說蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」，讓謝長廷不滿認為傷及自身形象，因此對歐提告；審理時雙方都委託律師出庭，但雙方沒有和解意願。

謝長廷的律師強調謝從未說出「蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」等語，指出歐未善盡查證義務，因此求償80萬元。歐的律師則表示並非憑空杜撰，並出示蘇妻的親筆信，內容稱「確有聽聞外交部人事告知謝長廷在內部聲稱先生患有憂鬱症一事，造成我與家人非常憤怒」，且蘇妻還要求外交部長吳釗燮管好謝長廷嘴巴，不要再二度傷害家屬。

謝長廷律師則強調事發在9月中，蘇妻是10月到外交部長官邸跟吳釗燮會談，謝於11月才回到台灣，事發當時根本就不在台，怎可能在外交部內說蘇啟誠有憂鬱症。

法官認為，「謝長廷說蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」涉及陳述事實，依照歐鴻鍊在外交部的經歷，應該有能力透過相關人士或管道查證言論是否屬實，但卻憑著一面之詞就在節目上批評謝長廷，未盡到查證義務，導致謝長廷在社會上的政治誠信及人格受損，判歐鴻鍊須賠謝長廷30萬元，全案可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼駐日代表謝長廷2018年因燕子颱風飽受批評。（資料照／記者季相儒攝）

駐日代表謝長廷（圖／記者季相儒攝）2139730

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
排七星級金筍廁所順便買彩券！新北女中15.6億包60萬大紅包
瘋傳34分鐘性愛片引退！　日第一美胸女大生改名近況曝
「嬌小身影」墓碑旁彎腰 　她一看畫面淚崩：女兒回來了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

廟宇前公然聚賭！士地公伯託夢信眾：該管一管了...警逮15人

今年已2死...霧台神山瀑布告示牌「禁止戲水」　警再度提醒民眾遵守

到望高寮看夜景…女大生回宿舍途中慘遭網友「車內強來」！她太害怕不敢睜眼

牽單車散步！正妹「該邊」突被撈一把嚇傻　他聽尖叫興奮「掏鳥」狂甩…下場慘

1天洗上億元！檢警查全台最大洗錢集團　幕後金主身價百億「意外」失聯

行人闖紅燈過斑馬線！駕駛「沒禮讓」遭檢舉吃2000元罰單

前檢察長涉關說將退休　基層怒「別讓他享殊榮」籲速辦彭坤業調任案

網傳賓士300哥「車被砸爆」...整片玻璃全碎！網秒揭疑點　警方回應了

指謝長廷稱「蘇啟誠有憂鬱症才自殺」　前外交部長歐鴻鍊判賠30萬

康友-KY落跑董座黃文烈住處遭搜索　大陸廠早人去樓空竟虛報營收

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

水泥預拌車高架墜落瞬間畫面曝！　車身衝撞護欄幾乎「垂直」重摔地

黑胡椒檸檬醬汁配上鮮蝦、雞腿 達人分享夏季便當開胃又健康！

廟宇前公然聚賭！士地公伯託夢信眾：該管一管了...警逮15人

今年已2死...霧台神山瀑布告示牌「禁止戲水」　警再度提醒民眾遵守

到望高寮看夜景…女大生回宿舍途中慘遭網友「車內強來」！她太害怕不敢睜眼

牽單車散步！正妹「該邊」突被撈一把嚇傻　他聽尖叫興奮「掏鳥」狂甩…下場慘

1天洗上億元！檢警查全台最大洗錢集團　幕後金主身價百億「意外」失聯

行人闖紅燈過斑馬線！駕駛「沒禮讓」遭檢舉吃2000元罰單

前檢察長涉關說將退休　基層怒「別讓他享殊榮」籲速辦彭坤業調任案

網傳賓士300哥「車被砸爆」...整片玻璃全碎！網秒揭疑點　警方回應了

指謝長廷稱「蘇啟誠有憂鬱症才自殺」　前外交部長歐鴻鍊判賠30萬

康友-KY落跑董座黃文烈住處遭搜索　大陸廠早人去樓空竟虛報營收

啊卡住了！呆萌金「寶貝紙捲」浮空中　爸心揪一下：我的車...

美售台66架F-16　陸：嚴重損害中國主權和安全利益

南投15.6億「護理師」正面曝光！台彩打臉爆料說　命理專家回應了

宋兆文／首戰即終戰　馬英九沒錯！

陳玉珍將赴東沙島考察　張宏陸：花公帑偽出國…給國防添風險

奇美博物館開創新體驗　「時間的房間」帶您穿越百年進入畫作歷程

廟宇前公然聚賭！士地公伯託夢信眾：該管一管了...警逮15人

Villa露營帳有專屬發呆亭！四人帳每人500元　墾丁海濱露營營位價格一次看

響尾蛇陳聖平背號選73全因爸爸　張進德餵球練打收穫多

半年車禍達488件受傷近700人　中市舉辦交安課「80外送員參加」

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

社會熱門新聞

婚宴待付款不見！新秘、助理被要求「脫光檢查」

球星涉賭球團秒開除　辦他的檢察官到現在仍被關

比基尼妹練潛水遭侵犯！色教練：我失控了

網傳賓士300哥車被砸爆　整片玻璃全碎

彰化最牛釘子戶今拆除！房屋分隔島走入歷史

桃園妹慘遭狂毆！14天後因「洗澡洗太久」被活活打死

高雄水泥預拌車墜17米摔爛！駕駛是工程公司小開

3度自殘詐保慘遭害命　他的18歲嫩妻還與凶手上床

短褲妹夜歸遭撲倒逞慾　反手捏蛋懲罰變態

彰化BMW遭砸　警循線找人…他媽喊：兒子有思覺失調

台南女想起不如意隨機捅人！她臟器外露手指剩皮連著

里長兒替人喬債未果　暗巷遭開3槍挑釁

神山瀑布再傳溺水　16歲少年溺斃

送車、開店讓他當老闆　冷血主嫌「養套殺」埋更大陰謀

更多熱門

相關新聞

我駐紐辦事處遭改名「中華民國領事館」？　外交部澄清

我駐紐辦事處遭改名「中華民國領事館」？　外交部澄清

上海民族黨透過YouTube頻道「上海之聲」上傳一段影片，內容出現上海民族黨負責人何岸泉與當地駐館館牌拍照，而名稱卻是「駐紐約中華民國領事館」，引發熱議。對此，外交部16日澄清，影片中館牌遭到變造，駐紐約辦事處館牌所示為「駐紐約台北經濟文化辦事處」。

吳釗燮秀台捷國旗特製口罩　歡迎議長訪台

吳釗燮秀台捷國旗特製口罩　歡迎議長訪台

謝長廷：台灣有效防疫最重要原因是實行民主

謝長廷：台灣有效防疫最重要原因是實行民主

陸外交部：香港地位不是哪國的恩賜

陸外交部：香港地位不是哪國的恩賜

解放軍台海實戰演習　陸外交部回應

解放軍台海實戰演習　陸外交部回應

關鍵字：

蘇啟誠歐鴻鍊謝長廷外交部

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

婚宴待付款不見！新秘、助理被要求「脫光檢查」

韓瑜《驕女》舌吻交纏洗鴛鴦浴

加拿大網站爆料：普丁女兒注射疫苗身亡

最愛的食物「先吃or留到最後」？心理學從「家中排行」發現秘密

7號颱無花果可能生成！移動路徑曝

颱風可能生成！影響台灣時間曝光　大雷雨恐下一整周

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

快訊／威力彩南投中獎人完成領獎！　新北30歲女花200買夢想爽中15.6億

南投婦產科切囊腫　她臉色發黑慘死

謝和弦未獲授權搶註冊　脩怒關協商大門

賓士加300害慘！加油員要多問3字

球星涉賭球團秒開除　辦他的檢察官到現在仍被關

打雷浪浪進店發抖　店家反應超暖

更多

最夯影音

更多
魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳
記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面