指謝長廷稱「蘇啟誠有憂鬱症才自殺」　前外交部長歐鴻鍊判賠30萬

▲歐鴻鍊因指稱謝長廷說過「蘇啟城有憂鬱症才自殺」，法院判賠30萬元。（資料照／記者李毓康攝）



記者陳豐德／新北報導

駐日本大阪辦事處前處長蘇啟誠因颱風「燕子」案2018年在大阪輕生，前外交部長歐鴻鍊2019年1月在廣播上指駐日代表謝長廷為卸責，說出「蘇啟城有憂鬱症才自殺」等語，遭謝長廷求償80萬；新北地院審理時，歐鴻鍊雖否認犯行，且蘇妻親筆信也稱聽過謠言，但仍認為歐未盡查證義務，判賠30萬元，仍可上訴。

2018年燕子颱風侵襲日本，多名台灣旅客滯留在關西國際機場，大阪辦事處在網路上飽受批評，蘇啟誠9月14日在家輕生，並留下遺書「不想受到屈辱，以死明志」。

但去年1月期間，歐鴻鍊上媒體評論人黃暐翰的電台專訪時指出，「謝長廷為了卸責、脫罪，而說蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」，讓謝長廷不滿認為傷及自身形象，因此對歐提告；審理時雙方都委託律師出庭，但雙方沒有和解意願。

謝長廷的律師強調謝從未說出「蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」等語，指出歐未善盡查證義務，因此求償80萬元。歐的律師則表示並非憑空杜撰，並出示蘇妻的親筆信，內容稱「確有聽聞外交部人事告知謝長廷在內部聲稱先生患有憂鬱症一事，造成我與家人非常憤怒」，且蘇妻還要求外交部長吳釗燮管好謝長廷嘴巴，不要再二度傷害家屬。

謝長廷律師則強調事發在9月中，蘇妻是10月到外交部長官邸跟吳釗燮會談，謝於11月才回到台灣，事發當時根本就不在台，怎可能在外交部內說蘇啟誠有憂鬱症。

法官認為，「謝長廷說蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」涉及陳述事實，依照歐鴻鍊在外交部的經歷，應該有能力透過相關人士或管道查證言論是否屬實，但卻憑著一面之詞就在節目上批評謝長廷，未盡到查證義務，導致謝長廷在社會上的政治誠信及人格受損，判歐鴻鍊須賠謝長廷30萬元，全案可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼駐日代表謝長廷2018年因燕子颱風飽受批評。（資料照／記者季相儒攝）