批謝長廷新文化基金會「教扮韓粉」收政府補助養網軍…王淺秋挨告勝訴免賠

▲王淺秋於1月6日，控訴新文化基金會收政府補助養網軍挨告，北院判她勝訴免賠。（圖，資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅志華／台北報導

韓國瑜辦公室於1月6日由王淺秋召開記者會，痛批謝長廷成立的新文化基金會，收受公部門補助在臉書發文、辦研習，教人反串韓粉誤導網友；新文化基金會控訴王淺秋不實抹黑，向她提告妨害名譽求償100萬並要求登報道歉，北院認為，新文化基金會收政府補助，活動及預算運用等行為，屬可受公評之事，且王淺秋也做了相當查證，判王淺秋勝訴免賠。

王淺秋在記者會上，指新文化基金會網站有「假扮韓粉教戰手則」，更在臉書上公開教學「如何打出像韓粉留言反串文」，痛批此行為相當「反民主」，質疑基金會拿文化部、環保署等公部門補助養網軍。

基金會律師房彥輝於審理中表示，基金會臉書由網路顧問公司管理，當時發表與時事相關的文章，只是在經營社群，基金會也沒開甚麼「韓粉教學」課程，認為王淺秋的控訴與事實有落差，而王淺秋在記者會上的攻擊，不但嚴重汙衊基金會長期培養青年關心社會議題，所建立出來的名譽，也影響了研習營的招生，造成經濟損失，向王淺秋求償100萬、要求公開道歉。

王淺秋律師葉慶元表示，當時會開記者會，就是因為在新文化基金會的網站上，看到「假扮韓粉」的教學，而基金會提告至今，對收政府錢、講師多來自民進黨、培訓政治幕僚、指導網路輿情等行為皆不否認，100萬求償也提不出具體根據，「真的不知道在告甚麼」。

法官認為，新文化基金會坦承收政府補助，他們所辦的活動內容、預算運用，皆屬可受公評之事，而雖然王淺秋所控訴的內容，與基金會律師所說的有點不一樣，但也是經查證後才發表，且也沒有用特別偏激、不堪的言論，判王淺秋勝訴免賠。

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