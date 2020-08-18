歐鴻鍊稱「蘇啟誠有憂鬱症」判賠30萬　謝長廷：被告賠償低於80萬元大多毫不在乎

▲駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

2018年時任駐日本大阪辦事處長蘇啟城因燕子颱風案年輕生，隔年初，前外交部長歐鴻鍊指稱駐日代表謝長廷為卸責，說出「蘇啟城有憂鬱症才自殺」，被對方提告求償80萬，新北地院則認為歐鴻鍊未盡查證義務，判賠30萬，可上訴。對此，謝長廷18日表示，依經驗，賠償低於80萬元的被告大多毫不在乎，「在台灣，謠言的傳播模式就是甲聽乙說，乙聽丙説，丙聽丁説...到了辛」，變成大家都這樣説，要遏止歪風，就是不准以道聽塗説來卸責。

謝長廷表示，歐鴻鍊誣指他為推卸責任，一直說蘇啟誠有憂鬱症的事情，「我當時即公開聲明：如他能具體指出時間地點證明，我馬上辭職，公開道歉」，不過事實很明顯，但他不查證也不道歉，才走上訴訟。

針對歐鴻鍊判賠30萬，謝長廷透露，媒體問他感想，隨即想起小時候社會流傳的一個笑話：當時隨地吐痰要罰5元，警察會取締，有一位刁民吐痰被警察抓到，就拿出10元給警察，並再吐一口，說不必找了。

「微不足道的賠償沒有辦法產生警惕作用。」謝長廷依實務經驗指出，過去前北市議員璩美鳳誣指他收受大日宗協會的創辦人宋七力獻金，法院判賠償200萬，同夥並判刑罰；前高雄市府參事林宏明及前高市議員陳春生，誣指時任高雄市長吳敦義的緋聞錄音帶是他交付製造，法院判賠150萬及80萬元，並且入監坐牢；而前立委邱毅誣指他演講開黃腔，法院判30萬元。

謝長廷表示，大概賠償低於80萬元的被告，大多毫不在乎，也不會改變其作風，所以他這次請求賠償80萬元，「在台灣，謠言的傳播模式就是甲聽乙說，乙聽丙説，丙聽丁説...到了辛」，變成大家都這樣説，要遏止歪風，就是不准以道聽塗説來卸責。

謝長廷還說，關西機場事件以來，來自中國大陸和傾中勢力的污衊及抹黑不下百件，他整理了明確可以提告民刑事的約有30件，本想大使任期至今年5月期滿4年，時效還沒有逾期，可以回台灣好好打官司，如今繼續留任，工作優先，不便再回台出庭，最近只好做出選擇，對不知名的年輕人多半不會提告，因為他知道訟則終凶，雖然有時不得不提告，但一旦訴訟，對當事人尤其是被告，精神時間金錢負擔很大。很多年輕人可能一時好奇或好玩，誤踩法律紅線。寶貴青春歲月浪費在這種造謠的官司上並不值得。

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