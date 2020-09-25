中國國防部：今年超過300萬人報名參軍！　網超嗨：致敬軍人

▲解放軍。（圖／CFP，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

中國國防部新聞發言人譚克非大校昨（24）日表示，目前全國各地正展開新兵運輸交接工作，徵兵工作將於9月底結束，而今年廣大適齡青年參軍報國熱情持續高漲，應徵報名人數已突破300萬人。消息一出，不少陸網友留言表示，「向軍人們致敬」、「以身許國」。

綜合陸媒報導，譚克非指出，根據國家疫情防控工作決策部署，按照徵兵工作服從疫情防控的原則，今年上半年徵兵工作延遲到了下半年展開。目前，全國各地正在有序開展新兵運輸交接工作，徵兵工作將於9月底結束。

譚克非點出徵兵的4個特點，首先是今年全國廣大適齡青年參軍報國熱情持續高漲，應徵報名人數已經突破300萬人；二是兵員質量不斷提高，據初步統計，大學生尤其是大學畢業生的比例較去年明顯提升，大學生徵集規模結構持續優化。

譚克非續指，三是是教育部、軍委國防動員部聯合下發通知，先後祭出一系列政策措施，吸引更多優秀適齡青年投身軍營；四是靈活使用網上徵兵手段方法，組織網上宣傳教育、政策諮詢、業務培訓、聯考聯審，減少人員接觸和流動。

「部隊是熱血青年茁壯成長成才的大學校、淬煉琴心劍膽的大熔爐。」譚克非最後強調，相信隨著政策制度的優化完善，軍人地位的持續提升，將會有越來越多的高素質青年踴躍參軍報國。「我們期待『後浪』不斷奔湧向前，匯入強軍興軍的洪流。」

不少網友對此高喊，「致敬每一個軍人。敬禮」、「當過解放軍的男生氣質和素質不一樣」、「參軍為祖國，守護大家園」、「亂世出英雄」、「支持強大的我軍出擊」、「有學歷的人參軍會更好的生存，但國家有難，定從軍護國」。

▲譚克非。（圖／截自中國國防部網站）



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