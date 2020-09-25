美國最長壽海軍陸戰隊女兵柯爾　歡慶107歲生日

實習記者陳培鈞／綜合報導

美國最年長的女兵柯爾（Dorothy Schmidt Cole），19日在北卡羅來納州的坎納波利斯（Kannapolis, N.C.）歡慶生日。對此，她曾服役的美國海軍陸戰隊也送上祝福。

柯爾生於1913年9月19日的柯爾，現年107歲。她回憶道，那時每個美國人都想為國家做些什麼，有些女性選擇加入紅十字會，甚至是在教堂裡從事編織的工作。而她也想盡份心力，便應徵入伍。

根據二戰博物館的資料，柯爾是戰爭期服役中35萬名美國女性中的一員。起初，婦女僅能在陸軍或海軍的護士團中服役。但在1942年，時任海軍部長的弗蘭克·諾克斯（Frank Knox）批准成立新的海軍陸戰隊婦女後備隊，柯爾便在1943年加入該部隊。

▲美國現存最長壽海軍陸戰隊老兵科爾（Dorothy Schmidt Cole），年輕時和現在的對比。（圖／擷取自Steve Wightman）

美國海軍陸戰隊女性協會表示，女子後備隊於1943年3月在紐約訓練，7月移至北卡羅來納州的海軍陸戰隊勒瓊營（Lejeune），成立的第一年後人數就從4人增加到1.5萬人。科爾在勒瓊營完成訓練後，便被派遣至維吉尼亞州匡提科（Quantico）擔任行政職務。

早在9月12日，美國另一名退伍軍人勞倫斯·布魯克斯（Lawrence Brooks）也迎來了他的111歲生日。他是現今美國最長壽的二戰退伍軍人。在1941-1945年，勞倫斯主要在非裔美國人的第91工兵營裡服役。