共機頻越中線挑釁！美軍2架B-1B轟炸機朝台灣飛來　路線曝光

記者詹雅婷/綜合報導

全球軍情動態推特「飛機守望」(Aircraft Spots)25日表示,美軍2架B-1B轟炸機稍早已自關島安德森空軍基地起飛,朝著台灣的方向飛來,料可能是往東海或南海海域前進。

貼文指出,美軍2架B-1B轟炸機自關島安德森空軍基地(Andersen Air Force Base)起飛後,朝著西北方向前進,期間2架美國空軍KC-135加油機進行空中油料補給。

事實上,解放軍近期不斷派出軍機擾台,部分軍機甚至飛越台海中線,我國空軍則是派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對,並以廣播驅離及防空飛彈追監。

根據軍方近期公布共機擾台的資料,16日至24日共有46架次擾台,依序為9月16日,運8反潛機2架次;18日2架轟六、8架殲16、4架殲11與4架殲10;19日有12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟六,以及1架運8反潛機;21日運8反潛機2架次;22日運8反潛機2架次;23日運8反潛機2架次;24日運8反潛機1架次。

