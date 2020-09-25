共機頻越中線挑釁！美軍2架B-1B轟炸機朝台灣飛來　路線曝光

▲ 美軍2架B-1B轟炸機朝著台灣的方向飛來。（圖／翻攝自推特／Aircraft Spots）

記者詹雅婷／綜合報導

全球軍情動態推特「飛機守望」（Aircraft Spots）25日表示，美軍2架B-1B轟炸機稍早已自關島安德森空軍基地起飛，朝著台灣的方向飛來，料可能是往東海或南海海域前進。

貼文指出，美軍2架B-1B轟炸機自關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）起飛後，朝著西北方向前進，期間2架美國空軍KC-135加油機進行空中油料補給。

事實上，解放軍近期不斷派出軍機擾台，部分軍機甚至飛越台海中線，我國空軍則是派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，並以廣播驅離及防空飛彈追監。

根據軍方近期公布共機擾台的資料，16日至24日共有46架次擾台，依序為9月16日，運8反潛機2架次；18日2架轟六、8架殲16、4架殲11與4架殲10；19日有12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟六，以及1架運8反潛機；21日運8反潛機2架次；22日運8反潛機2架次；23日運8反潛機2架次；24日運8反潛機1架次。

USAF B-1Bs KIMBO11 & 12 departed Andersen AFB, Guam heading in a northwest direction, possibly to the East China Sea or South China Sea.



USAF KC-135Rs PEARL21 & 22 provided tanker support. pic.twitter.com/f2HpZoSION — Aircraft Spots (@AircraftSpots) September 25, 2020

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