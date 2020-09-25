美豬9項行政命令「備查改審查」　柯建銘：創下朝野很好的範例

▲民進黨總召柯建銘與國民黨立委溝通協調。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文在日前宣布開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉進口，立法院會25日院會處理有關進口含萊劑美豬、30月齡以上美牛的9項行政命令，原本僅需交付相關委員會備查，但朝野黨團提案將行政命令改交付經濟、衛環委員會等5個委員會聯席審查，經過現場無異議通過。對此，民進黨團總召柯建銘表示，此舉創下立法院有史以來朝野協商很好的範例。

立法院程序委員會22日將農委會、衛福部公告有關鬆綁含萊克多巴胺美豬的行政命令，排入25日立法院會報告事項。立法院會25日處理報告事項時，有關進口含萊劑美豬、30月齡以上美牛的9項行政命令，原本僅需交付相關委員會備查，但朝野黨團提案要求將行政命令改交付經濟、衛環委員會等5個委員會聯席審查。

9項有關萊豬進口行政命令，包含農防字第1011473960號公告，包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定、直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定、進口牛肉檢疫及查驗作業程序、美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定、散裝食品標示規定（2項）、散裝食品標示相關規定廢止案、動物用藥殘留標準。

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者宋良義攝）



對此，柯建銘表示，民進黨團的態度從第一天就很清楚，就是贊成審查「開大門走大路」，有關法規命令改審查的例子，過去在立法院也常有，不過今天創下了立法院有史以來朝野協商很好的範例，就是各黨團皆贊成交付聯席委員會審查，這是一個好的開始，希望所有立法院的同仁都能理性面對。

柯建銘強調，民進黨團對於開放美豬美中的立場非常清晰，面對外界質疑民進黨昨是今非，「我要告訴大家完全沒有，都是昨是今是、今是昨是」，民進黨始終站在國人健康，以及國家食品安全的角度看待這件事情。

柯建銘也向國民黨團喊話，立法院新會期已經開始，在野黨挑戰執政黨是天經地義，但在面對台美關係、產業重組、國際經貿等國家大事時，一定要有不同的思維面對國家整體利益的問題，民進黨堅持國際標準、科學證據的立場始終如一，絕對沒有昨是今非的問題。

柯建銘說，國家是大家的，希望立法院朝野理性看待，只要把事情做好，「有些抗爭我們能夠接受，面對在野黨的挑戰接受我們也接受」，今天促成大家同意由5個委員會聯席審查，這是一個好的開始，也希望新會期不要一直山雨欲來風滿樓，朝野共同面對國家處境，這就是執政黨的基本立場。

其他人也看了這些...

►一階達標！反萊豬連署書逾2萬份送中選會 江啟臣籲：勿卡案

►江啟臣籲中選會別卡「食安公投」：反瘦肉精民意高達7成

►羅智強轟蔡英文：來聽街頭演講都民進黨支持者 人民很憤怒

更多熱門新聞...

►江啟臣力邀蔡英文辯論「萊豬」：真相將會越辯越明！

►江啟臣邀總統辯論美豬 朱立倫喊話蔡英文說明真相

►食安超越藍綠！ 江啟臣：瘦肉精議題交由全民決定

►振興一下我們的美麗