民進黨立院黨團幹部全到位！莊瑞雄接掌書記長　鄭運鵬續任幹事長

▲民進黨立委莊瑞雄。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院新會期18日開議，民進黨團幹部人選卻陷入難產，原本預計最晚在18日上午就要出爐的黨團三長人選，也因派系角力而協調未果。對此，民進黨團25日上午再度召開黨團大會，確定由立委莊瑞雄接掌黨團書記長，幹事長則因立委陳亭妃禮讓，並由立委鄭運鵬續任。

民進黨團17日召開黨團會議，就黨團幹部人選進行討論，柯建銘屬意由現任幹事長鄭運鵬、書記長鍾佳濱續任，不過陳亭妃、莊瑞雄也有意爭取。

據了解，柯建銘在會中提議，黨團幹部的任期可由1個會期調整為一年，讓幹部能夠更熟悉黨團的運作模式，因此規劃由鄭運鵬、鍾佳濱繼續擔任一個會期，待到第3、4會期再由陳亭妃、莊瑞雄出任幹事長及書記長。

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者屠惠剛攝）



民進黨團25日上午再度召開黨團大會，確定由莊瑞雄出任黨團書記長，幹事長一職則由鄭運鵬續任。鄭運鵬會後表示，承蒙陳亭妃禮讓，「國民叔叔續任幹事長，服務黨團」，也恭喜莊瑞雄願意承擔書記長工作，更感謝鍾佳濱過去半年鯊魚般的巡游付出。

鍾佳濱受訪時表示，考量大局為重，針對美豬議題，在野黨早已摩拳擦掌，民進黨團勢必要團結，尤其已經開議，僵持下去也不是辦法，黨團幹部人選要趕快底定，因此他決定退讓。

鍾佳濱說，總召宣布幹部人選後，包括有意爭取幹事長的陳亭妃在內也表達禮讓之意，眾人都無意見後，因協調有成，也就不投票，於是通過本會期幹部人選。

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