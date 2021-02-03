搶救毛小孩生命找嘸藥　陳亭妃要求建立「緊急用藥平台」

▲寵物狗示意圖。（圖／達志影像）



記者林銘翰／台北報導

近期有動物因為需要破傷風藥，卻礙於該藥未列入「人醫動物用藥」，延誤治療時程、錯失搶救黃金時間導致動物往生的狀況。對此，民進黨立委陳亭妃要求，防檢局、食藥署應在一個月內研議完成緊急用藥平台的建立，經防檢局、食藥署允諾將於一個月內完成此平台之規畫。

陳亭妃3日上午邀集衛福部食藥署、農委會防檢局舉辦政策協調會議，與會者包括台灣動保行政監督聯盟秘書長何宗勳、獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫、世界愛犬聯盟台灣總代表呂幼綸等人。

▲民進黨立委陳亭妃要求防檢局、食藥署成立「緊急用藥平台」。（圖／陳亭妃辦公室提供）



防檢局長杜文珍表示，目前由獸醫師專案申請人用藥品，並由公會行文防檢局，防檢局則不定期召開「獸醫師專案申請人用藥品治療動物之暫行替代品項」專家會議審核，自2014年以來六次修正共有611項藥品可用。

杜文珍指出，目前由此611項人醫用藥、人醫用藥，申請為動物用藥許可證、專案申請，三軌方式並行。

譚大倫表示，動物緊急醫療時，取得611項藥品之外的緊急藥品，依照目前機制仍需時間，即使防檢局同仁積極協助處理，仍無法趕上搶救時程。

經過向防檢局、食藥署的了解，陳亭妃認為有建立第四軌「緊急用藥平台」的必要，透過建立統一窗口以落實緊急用藥的處理，以搶救更多「毛小孩」的生命。

陳亭妃表示，為了符合搶救動物之時效性，此緊急平台或窗口應建立SOP，由獸醫師直接向防檢局申請「毛小孩」的緊急用藥，防檢局核准後通報食藥署，獸醫師再前往當地最就近之醫藥單位或廠商取得需求之用藥。

陳亭妃說，如此可減少獸醫師緊急時，因公務機關作業不及，無法取得相關搶救生命用藥之情形。

陳亭妃要求，防檢局、食藥署應在一個月內研議完成此緊急用藥平台之建立，經防檢局、食藥署認定為合理且可行之方式，允諾將於一個月內完成此平台之規畫。

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