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鄭運鵬：中評會退3立委萊豬跑票案　對蔡英文接下來執政影響最大

▲▼柯建民、鄭運鵬接受媒體訪問。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨團總召柯建銘（右），以及上會期黨團幹事長鄭運鵬（左）。（圖／記者陳煥丞攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨中評會8日開會討論立委劉建國、林淑芬、江永昌等三人，在去年底萊豬議案表決跑票案；最終因程序問題出現歧見，沒能達成結論，將於農曆年後再議。對此，身為上會期民進黨團幹事長的鄭運鵬則發文砲轟，「這次用程序理由退回黨團，影響最大的一定是蔡英文總統接下來的執政，而且影響範圍不止擴大開放美豬美牛議題」。

民進黨中評會下五開會討論立委劉建國、林淑芬、江永昌等三人，在去年底萊豬議案表決跑票案；據悉，在會中各方針對程序問題出現嚴重歧見，導致沒能達成結論，而這被解讀是把案子「退回」民進黨團；不過，中評會於會後強調，並沒有駁回或退回的狀況，該案沒有結論，將於農曆年後再議。

對此，身為上會期的黨團幹事長鄭運鵬則透過臉書表示，黨團幹部和紀律委員會就是黨團內部擔任糾察隊和扮黑臉的角色，而同樣的角色在黨中央，就叫「中評會」。

鄭運鵬說，差別在於，當團沒有「黨紀處分」的權力，罰錢和黨團內部停權已經是最重處分了。他強調，黨團幹部扮黑臉的責任，能做的都做了，黨紀處分的部分，黨團就只能「移送黨中央」，而中評會就是黨中央的一部分。

鄭運鵬強調，他可以接受中評會輕判或不處分，但無法理解中評會用程序理由，退回黨團處理這件事，「我可以理解黨內票選產生的中評會，即使身為黨紀糾察隊，也是黨內政治妥協的場域。但是，既然是黨紀，就必須考慮身為執政黨在執行國家大政的紀律必要」。

鄭運鵬認為，這次用程序理由退回黨團，影響最大的一定是蔡英文接下來的執政，而且影響範圍不止擴大開放美豬美牛議題。

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