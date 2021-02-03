林智堅一個月來桃園4次！市長心中「2022接班人」　鄭文燦回應了

▲新竹市長林智堅到桃園挺醫護，使鄭文燦接班人選再度引發關切。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長選舉，民進黨內傳出有意競逐者有前、現任立委黃適卓、彭紹瑾、鄭寶清、鄭運鵬、黃世杰及新竹市長林智堅等6人，誰最受市長鄭文燦青睬，是鄭文燦心中的接班人選？因新竹市長林智堅2日到桃園捐贈年菜給醫護人員，再度引發關切！

▲鄭運鵬（左一）、黃世杰（左三）不時緊跟鄭文燦出席地方大小活動。（圖／市府提供）



由於，鄭文燦執掌桃園市政6年多，平日勤走基層、全力推動地方大小建設，桃園人相當有感，施政滿意度高，鄭認同的接班人，勢將接收其紮根地方的寬廣人脈和龐大行政資源，因此，想要贏得2022桃園市長勝選，首要取得鄭文燦的支持。

▲黃適卓是最早表態、動作最大的參選市長人。（圖／翻攝自臉書）

現今民進黨內傳出有意競逐桃園市長的6人，除了林智堅是空降，其餘5人都是前、現任立委。曾在鄭文燦參選第一屆桃園市長選舉，與鄭並肩作戰的黃適卓，是最早表態、動作最大的參選市長人，桃園各重要道路都可看到其高掛的競選看板；在桃園沈寂一段時日的前立委彭紹瑾和鄭寶清則不遑多讓，也開始展開參選動作！

▲彭紹瑾也表態參選市長。（圖／翻攝自臉書）

現任立委鄭運鵬、黃世杰2人，近月來開始緊跟鄭文燦出席地方大小活動，不時交頭接耳的情形，顯示與鄭的互動佳？不過，2日新竹市長林智堅到桃園捐贈年菜給醫護人員，是單月第4趟訪桃，面對媒體詢問是否拉拔林為其接班人？鄭文燦的回答，已使其接班人選呼之欲出！

鄭文燦說，桃竹是一個生活圈，桃園是六都最年輕的城市，新竹是16縣最年輕的，兩個城市的規模雖有點不同，但是本質是一樣的，都是注重科技、注重文化、注重生態的城市，而兩個城市都是大家公認的幸福城市，也是成長最快的城市。

至於，與林智堅市長的互動，鄭文燦表示，算是非常密切。包括：颱風要不要放假、跨年要不要舉辦、燈會要不要取消…都是「一起決定」。鄭文燦的話語透露其未來接班的人選「要少年」的，以及和其能「一起決定」的交心，因為只有交心，才能交棒！

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