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第四屆亞太社會創新高峰會　2021年新北接棒登場

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▲第四屆亞太社會創新高峰會 2021年5月新北接棒登場。（圖／新北市經發局提供）

▲第四屆亞太社會創新高峰會，2021年新北接棒登場。（圖／新北市經發局提供）

記者郭世賢／新北報導

亞太社會創新高峰會至今已邁入第三屆，23日行政院政務委員唐鳳將2021年亞太社會創新高峰會縣市主辦權交棒給新北市政府。2021年將由新北市政府及財團法人婦女權益促進發展基金會共同主辦，2021年主題由2020年的想響亞洲擴大為「投資亞洲」，期盼能承襲歷年高峰會的迴響，強化夥伴關係，搭建投資對話平台。

經發局長何怡明表示，新北市不斷推出各項完善新創、社企發展環境的政策，率先打造地方政府創業加速器「新北創力坊」後，又陸續成立「新北社企‧電商基地」、「新北市−亞馬遜AWS聯合創新中心」等創育基地，未來也將運用公益回饋空間如中和、板橋與土城等地打造主題式創業基地，並提供給市民作青創活動使用。

何怡明說，2020年新北市也搶先其他縣市政府，推出「群眾募資輔導計畫」、「國際視訊採購商洽會」，協助在地新創業者與國際對接，積聚新北社會創新能量。此外，期盼藉由明年舉辦高峰會，搭建國際媒合交流平台，不僅能夠讓新北，甚至是台灣更多的社創發展成果被大家看到，也能夠促進資訊與資源共享，增加投資契機，透過資源串聯與國際合作，加速輸出台灣社創影響力。

經發局表示，2021年亞太社企高峰會預計於5月份辦理，將扣合聯合國永續發展目標（SDGs）主軸，融合新北在地社創特色，同時也規劃以實體搭配線上方式辦理，以多元的方式吸引更多參與者共襄盛舉，共同體驗新北新創生新美學及臺灣社會創新的蓬勃能量。

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