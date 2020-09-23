石門濱海公路傳怪聲！他靠近看驚見野生梅花鹿「慘跌2公尺箱涵」

▲石門濱海公路傳怪聲！他停車靠近看...驚見野生大公鹿「慘跌2公尺箱涵」。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市石門區濱海公路地形蜿蜒背山面海，風景秀麗生態豐富，常有保育類動物出沒，日前民眾徐永華在濱海公路旁排水箱涵深達2公尺內，驚見一隻保育類梅花鹿受困。經通報動保處立即派員前往救援，經駐區獸醫謝弘斌先以吹箭將梅花鹿麻醉後，動保員再與路過的熱心民眾協助，將梅花鹿自排水管抬到救援車上，成功完成救援脫困任務。

徐永華說，平常這條濱海公路從未看過有梅花鹿出沒，這次開車前往海邊時，意外聽見有不尋常的聲音，徒步走近細看，赫然發現路邊的排水箱涵，竟然有隻長角的梅花鹿受困，當下立即打電話通報動保處。

▲動保員及通報人清除涵洞出水口雜物，動保員鑽入涵洞搜救。

三芝動物之家駐區獸醫謝弘斌及動保員唐俊源獲報後，快速到達現場，發現箱涵與地面高度落差約2公尺深，而且距離排水管出口約有25公尺，加上擋土牆水不斷流下，使得救援工作相當困難。

動保員唐俊源先清除排水管中的雜物枯枝開路，引導受困梅花鹿到排水口附近，再配合駐區獸醫謝弘斌以吹箭將梅花鹿麻醉，最後經由路過熱心民眾們與動保員合力協助小心翼翼將牠抬上管制車安置。

▲動保員與民眾合力將野生大公鹿救出。

經駐區獸醫謝弘斌檢查，這隻是公梅花鹿，雖然由高處慘摔下涵洞，導致鹿角上有小擦傷外，身上幸無外傷，也無人工飼養耳標證明，三芝動物之家先將牠載回，讓牠安置休息並給予營養補充治療，等牠完全恢復體力後，載至山區原棲地野放，讓牠回歸自然山林。

動保處表示，新北市是友善動物城市，任何動物生命都是非常寶貴，都值得我們盡全力來拯救牠。民眾若遇需救援動物可撥打1999市民專線報案，來解決民眾疑難雜症，也可以協助拯救受傷與受困動物。新北市動保處專線：02-2959-6353讓你我共同為野生動物保育盡一份心力。

► 美麗最大的祕密

▲動保員將公鹿載回山林棲息地野放。