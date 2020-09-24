▲淡海輕軌教師節免費限定，姓名與「教、師、節」任一字同音免費搭。（圖／新北捷運公司提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度的教師節即將到來，淡海輕軌向全天下的老師致敬，自9月26日至9月28日間，只要教職員於旅客服務處出示服務證，或一般民眾姓名任一字與「教、師、節」一字同音，只要出示相關證件，即可至輕軌紅樹林站兌換當日無限搭乘輕軌的一日券一張，一人限兌換乙張，並限當日使用。

新北捷運公司自8月起推出淡海輕軌「一日券、優惠圈」活動，凡購買淡海輕軌一日券的旅客，可於當天營業時間內不限次數搭乘，另與輕軌沿線36間餐飲業者合作，凡持淡海輕軌一日券蒞臨合作店家，即享折扣、贈品或滿額消費禮，優惠金額總值超過1500元。

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新北捷運公司表示，目前運量已接近疫情前水準，平日票收亦創通車以來新高，顯見淡海輕軌開放站體、良好通風及舒適之乘車體驗，讓疫情的影響降至最低外，接連登場的活動也深受民眾響應。而藍海線即將於年底前通車，屆時將串連漁人碼頭，也是第一條可遠眺台灣海峽之捷運系統，藍海線通車後將可再體驗另一種不同景色。

除此之外，即將登場的中秋連假，新北捷運公司將整合週邊公車路線，共同推出新一波優惠，讓一日券更超值，讓民眾造訪時吃喝玩樂不斷點。新北捷運公司呼籲，目前民眾仍需謹守公共空間等防疫作為，一起持續為防疫把關，讓出遊快樂也能安心。

► 美麗最大的祕密

▲新北捷運公司向教師致上敬意，舉辦免費搭淡海輕軌活動。