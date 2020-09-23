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2021萬金石馬拉松回來了　23日報名登記僅1500名額

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▲2021萬金石馬拉松回來了 23日開放報名僅1500名額。（圖／新北市體育處提供）

▲2021萬金石馬拉松回來了，23日開放報名僅1500名額。（圖／新北市體育處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2021新北市萬金石馬拉松將於明年3月21日辦理，自2020年9月23日開放報名登記，2020年3月賽事因疫情停辦，多數跑友選擇保留名額，2021年僅開放1500個參賽名額，登記時間至10月21日止，10月22日公布抽籤結果。

▲2021萬金石馬拉松回來了 23日開放報名僅1500名額。（圖／新北市體育處提供）

▲2021新北市萬金石馬拉松世界田徑總會銀標籤認證。

體育處表示，今年因受新冠肺炎影響，全球大型馬拉松賽事幾乎都停辦，目前臺灣是少數能如期籌備賽事的國家，2021新北市萬金石馬拉松，以世界田徑總會（World Athletics，簡稱WA）認證「金標籤」規格籌辦，包括賽道服務、賽事轉播、醫療服務等均更勝以往，更把防疫相關措施納入規劃的首要考量。

體育處指出，競賽組別分為馬拉松（42.195km）及挑戰馬組（10km）等，這次報名登記開放1500個名額，馬拉松700人、挑戰馬800人，報名登記自即日起至10月21日中午12時止，10月22日下午6時將於官網公布抽籤結果，更多「2021新北市萬金石馬拉松」相關訊息請上新北市萬金石馬拉松官方網站、FB粉絲頁或Line@（ID:@wjs2003）查詢。

► 美麗最大的祕密

▲2021萬金石馬拉松回來了 23日開放報名僅1500名額。（圖／新北市體育處提供）

▲2021新北市萬金石馬拉松全臺唯一WA銀標賽事。

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