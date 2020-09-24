徐榛蔚重視後花園！美崙山觀景平台整建經費已核定

▲▼縣府為傾聽民意與民眾對談，做為整建設計參考。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市郊美崙山聳立於花蓮市平原，是花蓮人平時健身散步的城市後花園。但是步道沿線的景觀平台隨著使用年限的拉長，基礎結構也因此產生了裂損的情形，整建修繕已是刻不容緩。花蓮縣政府農業處23日特別在美崙山公園景觀平台進行整建座談，邀請日常漫步於美崙山公園的民眾共同參與發聲，花蓮縣議會議員徐子芳及吳東昇也親自到場討論，期盼未來景觀平台的修繕，能夠更加貼近使用者的需求。

農業處長吳昆儒說明，美崙山景觀平台隨著使用年限的拉長，基礎結構也因此產生了裂損的情形，整建修繕已是刻不容緩的重要事項。縣長徐榛蔚特別重視聆聽與溝通，農業處也採行不同以往的設計模式，從使用者的角度出發，邀請民眾一同發聲，期盼能為民眾打造最合宜適用的活動空間。

與會民眾就美崙山整體使用狀況踴躍表示意見，除了運動設施的修整外，多反應用水問題。景觀平台整建部分，民眾期望未來景觀平台前的樹枝能夠進行修剪，以便在平台上能夠一覽市區景色，平台開口處也期望不要再以圍籬擋住，讓平台能夠更加開闊，並能連結周邊自然山景；吳東昇議員就施作材料與保固期限提出建議，希望平台修繕能符合經費的最佳效益；徐子芳議員特別重視整體樹木狀況，請農業處能定期注意樹木生長情形。

吳昆儒表示，美崙山是縣長徐榛蔚重視的城市自然景象，平台整建經費也已經獲得縣長允諾，將會全力支持。另外，就運動設施待修問題，農業處同仁會盡快進行處理，用水問題，主要因為台電供電不足，日前已聯繫台電處理，會再請台電協處。未來，農業處也將設置布告欄，讓民眾能夠隨時反映意見，花蓮縣政府一定會竭力給予民眾便利舒適的活動場域，與民眾齊力打造專屬花蓮的城市後花園。

最後，吳昆儒感謝議員及與會民眾提供的建言，彙整相關意見後，將做為景觀平台整建設計參考。

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