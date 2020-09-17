5G落地城市升級！花蓮市擬打造智慧城市　向中央爭取經費

▲▼5G落地，花蓮市有意建置智慧路燈朝智慧城市方向發展。（圖／花蓮市公所提供參考照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

城市治理新概念，花蓮市公所研擬打造智慧城市新亮點，市長魏嘉賢日前在遠傳電信副總經理高煥元等人來訪，對於規劃智慧路燈方案時提到，去年至桃園市參訪曾聽取全國首座智慧路燈設施的規劃方向，也見識到未來智慧科技的發展，對此，市公所有意也朝智慧城市的方向發展，但前提仍需向中央爭取經費，並且橫向整合相關單位意願時都能達成共識。



高煥元等人是在9月14日拜會市公所，魏嘉賢偕同主任秘書翁美華、建設課長徐國城、行政室主任顧穎群向高煥元等人表示歡迎外，並聽取遠傳人員提供智慧路燈對花蓮市亮點效益的簡報。



以通訊為主要服務的遠傳，去年9月攜手桃園市政府啟動換裝智慧路燈專案，預計換裝16萬盞智慧聯網路燈，將該公司5G「大人物（大數據、人工智慧、物聯網」技術注入智慧城市營運。高煥元指出，迎接5G落地，智慧城市勢必要開展出豐富的5G應用場景，遠傳因此積極結合5G「大人物」專長，協助城市創新升級。



高煥元說，傳統路燈由於是透過Timer控制電源，只有開與關的功能，能源耗大，電費負擔也重，一旦損壞不會主動告警，須待民眾或巡檢員報修。而且傳統路燈無法主動管理，不亮時影響安全，太亮則影響睡眠。高煥元以桃園市為例，智慧路燈全面換裝LED照明設施之後，每年可節省1億1500萬度，用電節電率達70% ，每年滅少6萬公噸碳排放量，一年可省下1億5300萬元電費，效益驚人。





高煥元表示，遠傳智慧聯網路燈，能主動監控能耗、快速排除故障因素，大幅提升道路安全。同時運用遠傳loT聯網技術，結合先進的機器學習與大數據分析建立AI模型，可以提供人車流分析、影像辨識、空氣偵測等應用，同時依需求能衍生出豐富的服務模式，包括支援電力輸送、提供電動車充電需求、擴充成微氣象站、做為未來 5G 基地台等，可以說是打造最符合在地需求的多元化應用服務。



對於智慧城市的規劃，魏嘉賢表示，去年9月曾帶領課室主管至桃園市觀摩，養護工程處特別介紹智慧路燈的智能化控制功能，並且帶大家參觀位在風禾公園全國首座的智慧路燈，陳處長當時提到，智慧路燈可以結合風速風向的測試、即時路況、路燈調光節能、空氣品質及用電資料監測，具有廣角式鏡頭，可以顯示周邊影像等多元功能。智慧路燈除了照明，還兼具監控、偵測用電、即時路況、大數據分析等具有全方位的智慧功能。



花蓮市是否有規劃智慧路燈的需求？對此，魏嘉賢說，市公所期盼能朝這個方向來邁進，但市公所的財力是無法負擔的，因此必須向中央政府爭取經費，另外，包括警政、交通、環保等則非市公所管轄單位，需要與相關單位先做好橫向聯繫的溝通，在達成共識後，才能讓智慧路燈發揮實質的效益。因此市公所會先研擬智慧路燈規劃的可行性，再會整相關單位的意見做參考，期盼有朝一日智慧城市新亮點在花蓮市呈現。

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