宜花東第一所公辦民營中學揭牌　徐榛蔚：將翻轉偏鄉教育

▲縣長徐榛蔚、誠致教育基金會團隊及與會貴賓共同揭牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

歷經多年的努力，花蓮三民國中委託財團法人誠致教育基金會辦理實驗教育終於有了成果，三民國中17日上午舉行揭牌儀式。縣長徐榛蔚親臨現場揭牌，她說，三民國中將成為宜花東地區的第一所KIST（KIPP Inspired Schools in Taiwan）公辦民營中學，對於偏鄉教育的翻轉具有重大指標意義。

徐榛蔚致詞提到，感謝方新舟董事長及其團隊長期對於教育的關懷與付出，不僅提供線上教學資源，激發與培育更多老師投入「以學習者為中心」的教學，進而提升學生的學習動機及成效，相信未來以美國KIPP教育為基礎，透過有效教學及差異化教學等方式，能有效提升學生國、英、數基本學力。

▲在三民國中棒球隊帶來舞蹈，以及太平國小合唱團的布農族傳統歌謠聲中揭開序幕。

徐榛蔚也承諾，三民國中公辦民營後仍屬公立學校，因此目前各項免費教育政策，包括免費教科書、免費簿本、免收代辦費、免費營養午餐、免費課後輔導以及補助團體保險費等仍然維持，藉以保障孩子及家長的權益，不會增加家長任何額外的負擔。此外，透過基金會投入的額外經費，相信將帶來更充沛的教育資源，嘉惠師生的學習， 期盼持續帶動數位學習風潮，翻轉教育。

財團法人誠致教育基金會董事長方新舟感謝徐縣長對實驗教育的支持與肯定，同時感謝誠達集團董事長于曰江贊助三民國中辦理實驗教育，委託六年期間至少挹注1500萬元的經費，未來KIST學校辦學重點將連結社區（部落），透過品格力、腦科學相關研究、數位工具等各項資源的運用，逐步發展偏鄉創新教育及全新的體育班經營模式，打造一個以品格力為基礎，兼具學力、運動競技平衡的教育創新學校，更期盼往後共同為花蓮的孩子努力，給予他們完善的教育與美好的未來。

▲誠致教育基金會承接經營三民國中，提供家長另一種教育型態之選擇。

誠致基金會董事長方新舟自科技業退休後即投入教育創新工作，影響台灣教育深遠，包括創立均一教育平台推動數位學習，辦理翻轉教育工作坊，催生翻轉教育風潮，並以「關懷弱勢，科學救國」為使命，成立財團法人誠致教育基金會。誠致基金會2017年起經營三民國小及附設幼兒園，進而申請三民國中公辦民營，經過座談會、公聽會、專案評估、初審及花蓮縣教育審議委員會等審查程序通過，於2020學年度起承接三民國中，提供家長另一種教育型態之選擇。

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