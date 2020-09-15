火災頻傳較去年增37.5%　徐榛蔚：全縣每戶加裝住警器是目標

▲花蓮舉行防火（災）誓師大會，提升民眾離災及防災意識。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮近期災害發生頻繁，據消防局統計，今年1至8月份火災發生的次數較去年同期增加了37.5%，所造成的財物損失更比去年同期增加了2倍之多，花蓮縣政府為強化民眾的防災意識，14日舉行防火（災）誓師大會，縣長徐榛蔚表示，未來全縣每戶都加裝住警器是縣府目標。

徐榛蔚與縣府各局處首長、各鄉鎮市長、國中小學校長、社區巡守隊、義消大隊及婦宣大隊等人齊聲高喊「防火防災人人有責」、「裝設住警器，安全有保庇」、「防災做的好，幸福沒煩惱」等口號，盼人人作好防災措施。

花蓮縣消防局長林文瑞說，近期因用電量激增，火警事件多，今年比去年同期件數增加許多，起火主因除森林田野燃燒雜草垃圾外，就屬電器因素起火最多，再來是爐火烹調不慎導致，其中多集中在建築物內起火，高達110件，較去年增加30件。

▲縣長徐榛蔚表示，未來全縣每戶都加裝住警器是縣府目標。

隨著科技進步及縣府政策不斷推動之下，居家的防火措施有很大的改善，其中消防安全設備「住宅用火災警報器」的設置更是關鍵，花蓮縣政府在去年為全數低收及獨居老人住戶完成住警器安裝作業之後，近來皆未因火災而造成人命傷亡，徐榛蔚表示，在即早偵知火災發生的前提下，民眾才有更多應變及避難逃生的時間，甚至能將災害遏止於初始階段，未來也希望普及住宅用火災警報器的安裝，相信能有效維護公共安全，確保人民生命財產。

▲徐榛蔚與縣府各局處首長及各參加單位高喊口號，盼人人作好防災措施。

徐榛蔚指出，花蓮縣位處地震帶及颱風頻繁之地理位置，除了天災之外，也有人為的災害，當災害無法預測時，唯有日常的訓練及宣導，才能提升民眾對離災及防災的意識，自108年度起花蓮縣政府對各國中小學實施無預警防災演練，到今年在各鄉鎮市也陸續實施無腳本式的演練，以驗證縣府與各單位之間的災害防救、應變機制，並強化救災所需的合作默契，也藉此培養鄉親的災害應變能力。

徐榛蔚說，未來目標完成全縣每個家戶都要安裝住警器，縣府補助1顆住警器只是協助政策推廣，若要讓居家消防安全無死角，尚需依靠住戶自行添購設置，除了「要裝，還要裝對位置」，寢室外的樓梯、廚房及走廊都是重點安裝地點，並希望透過向下扎根的教育宣導，強化消防安全觀念。

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