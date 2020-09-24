酸王婉諭牽拖國民黨杯葛議事　孫大千：時力就是民進黨附隨組織

▲前立委孫大千批評王婉諭、時代力量。（圖／翻攝自孫大千臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

立法院委員會召委選舉落幕，衛環委員會因美豬議題而備受注目，身為關鍵少數的時代力量立委王婉諭，以國民黨杯葛議事為由跳船票投民進黨。對此，前立委孫大千23日直言，不管王婉瑜再怎麼牽拖，時力終究是民進黨附隨組織。

衛環委員會召委選舉競爭激烈，最終由民進黨立委陳瑩、國民黨立委蔣萬安各拿下一席。不過，因時力王婉諭票投民進黨立委洪申翰，引來藍營極度不滿，認為時力與先前召開反美豬記者會的言行不一。對此，王婉諭表示，由於國民黨團接連佔領議場、杯葛議事的作為，讓她完全無法放心投票。

這個說法，前立委孫大千相當不以為然，今在臉書評論，不管王婉瑜再怎麼牽拖，恐怕很難改變時代力量終將成為民進黨的附隨組織的現實。

他說，國民黨杯葛行動是要行政院長蘇貞昌針對開放美豬進口向全民道歉，比起民進黨過去隨意癱瘓議事，國民黨杯葛行為小巫見大巫，王婉瑜為什麼要如此大驚小怪？民進黨讓台灣人民面對萊豬荼毒，難道不該說道歉？

孫大千質疑，時代力量口口聲聲強調反美豬立場，但究竟採取什麼積極行動阻止美豬進入台灣？衛環委員會未來將是為全民食品安全把關的重要防線，時代力量卻選擇背叛人民，支持民進黨，難道不應該給全民一個的交代？

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