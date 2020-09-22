百米級衝下樓買水！男友一看狂嫌「不是這款」　網全氣炸：快換啦

▲男友嫌原PO為什麼不是買礦泉水回家。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

兩個人談戀愛時，如果沒有好好溝通，就容易為後續交往埋下不穩定因素。近期就有一名女網友發文，抱怨男友不但要她在上班前趕快買水並拿上樓，買回家還被嫌說「不是礦泉水」，讓她感到相當無言，覺得對方要買什麼牌子也不先說。其他網友看到貼文後，幾乎一面倒站在女網友這邊，覺得乾脆分手算了。

女網友先前在「爆怨公社」發文表示，因為一大早家裡沒水，所以男友就叫她下樓去買，當時已經9點40分了，眼看10點的班就快要遲到，她只好以「跑百米」的速度衝去超商並拿上樓。

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想不到原PO買回家後，男友便開始抱怨，「為什麼不是買礦泉水？礦泉水有礦物質對身體比較好」，既然價格一樣，當然要選擇比較健康的一款。原PO聽到後當場傻眼，她就已經趕著上班了，當然隨便抓一瓶就結帳，倒是對方有指定牌子也不先說；而後她也好奇詢問，其他網友也會在意要買什麼水嗎？難道真的是她的問題嗎？

文章貼出後，網友幾乎一面倒挺原PO，「重點是水嗎？不是，是人」、「換一個男朋友才是首選」、「幫你買就不錯了還挑勒，也不講清楚買啥」、「換水順便換男友」、「女朋友都趕上班了，為何不自己去買」、「與其換礦泉水，不如直接換男友」、「你男友是型男嗎？行走困難」、「有買就很感謝了，有什麼好嫌的」、「放生吧」。